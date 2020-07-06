وفاة أيقونة موسيقى الأفلام العالمية الملحن الإيطالي إنيو موريكوني

إنيو موريكوني في لندن، في 16 فبراير/شباط 2016.

توفي ليل الأحد-الاثنين في روما الملحن الإيطالي الشهير إنيو موريكوني عن 91 عاما، كما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية. ولقد اكتسب المايسترو الإيطالي الشهرة عالمية بفضل الموسيقى التي لحنها لأفلام سينمائية بارزة، إذ ألف أكثر من 500 لحن لأفلام سينمائية منها أفلام "الويسترن سباغيتي" للمخرج سيرجيو ليوني في ستينات القرن الماضي. كما ألف موسيقى فيلم "معركة الجزائر" (1966) للمخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفو.

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توفي ليل الأحد-الاثنين في روما الملحن الإيطالي الشهير إنيو موريكوني عن 91 عاما، كما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية.

وفارق موريكوني، الذي نال جائزة أوسكار في العام 2007 ثم في 2016، الحياة في إحدى عيادات روما حيث كان يعالج من كسر في عظمة الفخذ على إثر سقوطه.

واكتسب هذا المايسترو الإيطالي شهرة عالمية بفضل الموسيقى التي ألفها لأفلام سينمائية بارزة، إذ ألف أكثر من 500 لحن لأفلام سينمائية منها أفلام "الويسترن سباغيتي" للمخرج سيرجيو ليوني في ستينات القرن الماضي.

ومن أبرز هذه الأفلام "ذي غود وذي باد أند ذي أغلي" (1966)، "كان يوما في الغرب (1968)"، "كان يوما في أمريكا" (1984). كما أنه مؤلف موسيقى فيلم "معركة الجزائر" (1966) للمخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفو.

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان لمحامي العائلة وصديقها جورجيو أسوما قوله إن موريكوني أسلم الروح فجر السادس من يوليو/تموز.

وزير الصحة الإيطالية روبرتو سبيرانزا غرد عبر تويتر "وداعا أيها المايسترو وشكرا لكل المشاعر التي حركتها فينا".

فرانس24

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