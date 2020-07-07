إعادة فتح المساجد تدريجيا في المغرب بعد أشهر من الإغلاق بسبب كوفيد-19

فاضل سنا اف ب

يجلسون في مقهى في الرباط واضعين كمامات للوقاية من فيروس كورونا في 25 حزيران/يونيو 2020

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الرباط (أ ف ب)

تفتح المساجد المغربية أبوابها مجددا الأسبوع المقبل، بعدما ظلت مغلقة منذ آذار/مارس في سياق إجراءات التصدي لجائحة كوفيد-19، مع استمرار الإغلاق بالنسبة لصلاة الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان "تقرر بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، إعادة فتح المساجد تدريجيا في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من صلاة ظهر يوم الأربعاء 15 تموز/يوليو".

لكنها ستظل مغلقة "إلى وقت لاحق" بالنسبة لصلاة الجمعة، التي تستقطب أعدادا أكبر من المصلين.

وأكدت الوزارة ضرورة أن يحترم المصلون الإجراءات الوقائية "ولاسيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف" متر، و"ضرورة تعقيم اليدين بمحلول (متوافر بباب المسجد)، وقياس الحرارة (من طرف شخص مكلف)"، مع "الحرص على استعمال السجادات الخاصة".

كما اشارت إلى أن "مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى العدوى بالآخرين، تقتضي من كل شخص يحس بأعراض الوباء عدم التوجه إلى المسجد".

وقامت المملكة، التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة، بتسريع عملية رفع الإغلاق في 25 حزيران/يونيو مع إعادة فتح المقاهي والمطاعم والفنادق وصالات الألعاب الرياضية وكذلك استئناف السياحة الداخلية والتنقل بين المدن.

وتم تخفيف تدابير الحجر السارية منذ منتصف آذار/مارس لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على مرحلتين.

وتم تمديد حال الطوارئ الصحية حتى 10 تموز/يوليو، ولا يزال وضع الكمامة إلزامياً والحدود مغلقة "حتى إشعار آخر".

ولا تزال نحو ست مدن خاضعة للقيود بسبب ظهور بؤر للفيروس "في أماكن عمل" لا سيما في مزارع الفراولة الواقعة في غرب البلاد.

وفاق عدد الإصابات بالوباء حتى الثلاثاء 14 ألفا و500 شخص توفي منهم 239.

© 2020 AFP