إيران: انفجار في مصنع جنوب طهران يؤدي لمقتل شخصين والسلطات تعزوه لخطأ بشري

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أن انفجارا وقع في مصنع للأكسجين بمدينة باقر شهر جنوب طهران، ما أدى لمقتل شخصين. وقالت السلطات إن الانفجار ناجم عن خطأ بشري. وهذا الانفجار هو الحادث الرابع من نوعه الذي يسجل في منشآت صناعية إيرانية خلال أسبوعين، وكان آخرها في مجمع نطنز النووي وسط البلاد.

إعلان اقرأ المزيد

وقع انفجار قبيل فجر الثلاثاء في مصنع جنوب طهران مسفرا عن مقتل شخصين، بحسب وكالة إرنا الرسمية، التي عزت "الحادث" إلى خطأ بشري.

وهذا الانفجار هو الرابع على الأقل الذي يسجل في منشآت صناعية في إيران منذ 25 يونيو/حزيران.

ووقع الحادث الأخير في 2 يوليو/تموز، في مجمّع نطنز النووي (وسط)، وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في البداية وقوع "حادث"، قبل أن تشير إلى أنّها لن تكشف أسباب الحادث في الحال "لاعتبارات أمنية".

ووقع الانفجار الجديد "في مصنع أوكسجين الساعة 03:03 (الاثنين 22:33 ت غ)" في مدينة باقر شهر (60 ألف نسمة) التي تبعد نحو 20 كيلومترا جنوب طهران، وأدى إلى اندلاع حريق، وفق ما ذكر الناطق باسم جهاز الطوارئ الوطني لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار الجهاز إلى سقوط "قتيلين وثلاثة جرحى، نقل اثنان منهم إلى المستشفى".

ونقلت وكالة إرنا عن محافظ المدينة أمين باباي أن المصنع يقع في منطقة صناعية، بدون أن يحدد أنشطة المنشأة.

وأوضح أن الحادث وقع "بسبب إهمال العمال لدى تعبئة أسطوانات الأوكسجين" مشيرا إلى أن "رجال الإطفاء حضروا إلى مكان الحادث على الفور ومنعوا انتشار الحريق".

وأضاف باباي أن "الانفجار كان قويا لدرجة أن جدران مصنع سايبا بريس (لقطع غيار السيارات) القريب دمرت أيضا"، ما يشير إلى وقوع أضرار جسيمة بالمصنع.

وفي 30 يونيو/حزيران، قُتل 19 شخصا على الأقلّ جرّاء انفجار قوي هزّ مركزا طبّيا في شمال طهران. ونفى قائد شرطة طهران حسين رحيمي أن يكون الحادث ناجما عن عمل "تخريبي".

وفي 25 يونيو/حزيران، انفجر خزان غاز صناعي في بارشين، قرب مجمع عسكري في طهران بدون وقوع ضحايا. وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وتم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

وأصدرت منظمة الطاقة النووية الإيرانية بعد ظهر الثلاثاء بيانا ردت فيه على "مزاعم كاذبة من قبل عناصر معادية للثورة في وسائل الإعلام حول انفجار في مجمع الشهيد رضائي نجاد النووي في أردكان" وهي بلدة تقع على بعد 450 كيلومترا جنوب شرق طهران.

ونفى البيان "حدوث شيء" في مصنع إنتاج مركزات اليورانيوم، بدون أن يكون ممكنا تحديد المعلومات الصحفية التي كان يشير إليها.

ورأت المنظمة أنه ليس لهذه المعلومات أي غرض سوى "إحداث بلبلة" وبث "يأس" في البلاد ودعم حملة "الضغط الأقصى للشيطان الأكبر" على إيران، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك