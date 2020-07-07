إيران تعلن وفاة 200 شخص بكوفيد-19 في أعلى حصيلة يومية

عطا كيناري ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

طهران (أ ف ب)

أعلنت السلطات الإيرانية الثلاثاء وفاة 200 شخص جراء كوفيد-19، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء في شباط/فبراير.

وسجّلت آخر أعلى حصيلة الأحد زبلغت 163 وفاة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سدات لاري للتلفزيون الإيراني "للأسف خسرنا في الساعات الـ24 الماضية 200 من مواطنينا ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس (الذين لقوا حتفهم) إلى 11931".

وقالت إن "الزيادة في عدد الوفيات مؤلمة بالنسبة لنا جميعا"، مضيفة أنها "نتيجة جميع سلوكياتنا وأفعالنا".

وأعلنت أنه تم تأكيد 2637 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي الرسمي للإصابات إلى 245,688.

وذكرت أن عدد الإصابات ارتفع بشكل كبير في منطقة معيّنة لم تسمها بعدما أقيمت عدة حفلات زفاف فيها في الأيام الماضية.

ويذكر أن حصيلة الوفيات والإصابات المسجلة رسميا تزداد في إيران منذ أعلنت في مطلع أيار/مايو عن أدنى عدد من الإصابات اليومية منذ شهرين.

ودفع ارتفاع عدد الوفيات الحكومة لفرض وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.

© 2020 AFP