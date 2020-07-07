الدوري الأميركي: هاورد سيشارك مع ليكرز ويواصل النضال الاجتماعي

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لوس انجليس (أ ف ب)

أكد لاعب لوس أنجليس ليكرز دوايت هاورد أنه سيشارك في استئناف موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 30 تموز/يوليو، وان ذلك لن يصرف اهتمامه عن النضال الاجتماعي.

وأعلن هاورد قرار الالتحاق بالنجم ليبرون جيمس وزملائه الآخرين في ليكرز، في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" التلفزيونية الأميركية الاثنين، شدد خلالها على توقه للفوز باللقب للمرة الأولى في مسيرته، وهو في عمر الرابعة والثلاثين.

وتستأنف منافسات الدوري التي علقت في آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من 30 تموز/يوليو في مجمع ديزني وورلد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، خلف أبواب موصدة وبصيغة معدلة تشمل مشاركة 22 فريقا من أصل 30.

وقال هاورد "نعم، سأنضم إلى فريقي في أورلاندو، ولكن خلال هذه الفترة سوف ننجز الكثير من العمل".

وشدد لاعب الارتكاز على انه سيجمع بين أهدافه في الـ"أن بي ايه" ونشاطه الاجتماعي، موضحا انه سيتبرع براتبه لما تبقى من الموسم، والبالغ 700 ألف دولار، لجمعية "بريث أغين" ("تنفس مجددا") الخيرية التابعة له.

وقال "لدي التزام تجاه زملائي في الفريق، والمشجعين وليكرز والجميع. ولكن في الوقت نفسه، أنا ملزم أيضا تجاه عائلتي ومجتمعي".

وقبل تعليق نشاطات الدوري، حقق هاورد مع لايكرز متصدر ترتيب المنطقة الغربية، مع معدله 7,5 نقاط، 7,4 متابعات و 1,2 تصد في المباراة.

ورأى هاورد أن أمام ليكرز فرصة كبيرة للفوز باللقب للمرة السابعة عشرة في تاريخه والأولى منذ 2010.

وكان اللاعب قد ألمح الشهر الماضي الى احتمال غيابه عن المشاركة مع الفريق في ما تبقى من الموسم، معتبرا ان استئناف المباريات قد يصرف الانتباه عن الزخم الذي اكتسبته مؤخرا التحركات المناهضة لعنف الشرطة والعنصرية في أعقاب مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد أثناء توقيفه في أيار/مايو الماضي.

ولم يسبق لهاورد الذي انطلقت مسيرته الاحترافية عام 2004 مع أورلاندو ماجيك، الفوز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين للمحترفين، علما أنه خاض مباراة "أول ستار" (كل النجوم) ثماني مرات في مواسمه الـ16.

© 2020 AFP