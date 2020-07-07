الرئيس البرازيلي خضع لفحص كورونا بعدما ظهرت عليه عوارض المرض

سيرجيو ليما ا ف ب/AFP/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

برازيليا (أ ف ب)

أعلن الرئيس البرازيل جاير بولسونارو الاثنين لشبكة "سي ان ان" أنه خضع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد بعدما ظهرت عليه عوارض المرض وأن النتائج ستعرف الثلاثاء.

وبحسب شبكة سي ان ان فان الرئيس الذي كان مشككا كثيرا في خطورة الوباء قال لأحد صحافييها إنه ظهرت عليه بعض عوارض المرض بما يشمل ارتفاع حرارته الى 38 درجة مئوية وإنه خضع لصورة أشعة للرئتين في مستشفى القوات المسلحة.

وبحسب الصحافة المحلية فان الرئيس البالغ من العمر 65 عاما ألغى أنشطته المقررة لهذا الأسبوع.

وأعلنت الرئاسة في بيان أن "الوضع الصحي للرئيس جيد حاليا وأنه موجود في مقره".

وفي شريط فيديو سجله أحد مناصريه الذين غالبا ما يتحدث اليهم الرئيس أمام مقره الرسمي في برازيليا، يمكن رؤية بولسونارو واضعا كمامة بيضاء ويقول إنه عاد للتو من المستشفى حيث خضع "لصورة أشعة للرئتين".

وأضاف أن "الرئتين في حالة جيدة، وسأخضع لفحص كوفيد-19 بعد قليل، لكن كل شيء على ما يرام" قائلا إنه لا يمكنه الاقتراب كثيرا من مناصريه.

وبحسب وسائل الإعلام البرازيلية فان نتائج الفحص ستظهر ظهر الثلاثاء.

ومنذ بدء انتشار الوباء، قلل بولسونارو من شأن المرض وشارك عدة مرات في مناسبات عامة بدون أن يضع كمامة منتقدا في الوقت نفسه إجراءات العزل التي فرضتها عدة دول أخرى.

والسبت نشر صورا على شبكات التواصل الاجتماعي ظهر فيها بدون كمامة برفقة عدة وزراء مع السفير الأميركي في برازيليا خلال حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة.

والاثنين استخدم حق النقض ضد مادتين في القانون حول استخدام الكمامات في الأماكن العامة لمنع انتشار الوباء في البرازيل.

والبرازيل هي الدولة الأكثر تضررا بالوباء خلف الولايات المتحدة، مع 1,6 مليون إصابة و65 ألفا و487 وفاة.

© 2020 AFP