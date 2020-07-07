الولايات المتحدة: لماذا تراجع عدد خريجي الطب الأجانب من دول إسلامية في عهد ترامب؟

مظاهرة ضد قرار قضائي يبقي الحظر المفروض على الوافدين إلى الولايات المتحدة من دول مسلمة في نيويورك في 26 يونيو/حزيران 2018.

أظهرت دراسة نشرتها الاثنين صحيفة الجمعية الطبية الأمريكية تراجعا نسبته 15 بالمئة في عدد خريجي كليات الطب الأمريكية الوافدين من دول مسلمة في عهد الرئيس دونالد ترامب. وعزت الدراسة أسباب ذلك التراجع إلى تضييق إدارة ترامب على منح تأشيرات دخول البلاد لرعايا دول إسلامية معينة. وتتصدر باكستان ومصر وإيران تاريخيا قائمة الدول المسلمة التي يتوافد منها هؤلاء الطلاب. وقد تعاني الولايات المتحدة من نقص حاد في الأطباء يبلغ 122 ألف طبيب بحلول عام 2030.

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نشرت صحيفة الجمعية الطبية الأمريكية "جورنال أوف ذي أميريكان ميديكال أسوشييشن" دراسة الاثنين تظهر تراجع عدد خريجي الكليات الطبية الأجانب الوافدين إلى الولايات المتحدة من دول ذات غالبية مسلمة لمزاولة مهنة الطب بنسبة 15 بالمئة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما فاقم النقص في القوى العاملة في الميدان الطبي الأمريكي. وقاد فريق إعداد الدراسة البروفيسور جون بوليه، نائب رئيس اللجنة التعليمية لخريجي الطب الأجانب المشرفة على عملية المصادقة.

ويشكل خريجو كليات الطب الأجنبية نحو ربع ممارسي مهنة الطب في الولايات المتحدة. وبالإجمال شكل رعايا الدول ذات الغالبية المسلمة ما نسبته 4,5 بالمئة من القوة العاملة في الميدان الطبي في الولايات المتحدة في العام 2019، علما أن باكستان ومصر وإيران تتصدر تاريخيا قائمة الدول المسلمة التي يتوافد منها هؤلاء.

وسجّل عدد خريجي هذه الدول من مقدمي طلبات الحصول على مصادقة لمزاولة المهنة في الولايات المتحدة ارتفاعا من العام 2009 وحتى العام 2015 حين بلغ ذروته مع 4244 خريجا، لينخفض بوتيرة ثابتة إلى 3604 خريجين في العام 2018، في تراجع نسبته 15 بالمئة.

وقال بوليه وزملاؤه إن السياسات الأمريكية الأخيرة على غرار حظر السفر المفروض على دول ذات غالبية مسلمة "يؤثر على تدفق خريجي كليات الطب الأجنبية عبر منع سفر رعايا دول محدّدة إلى البلاد". واعتبروا أن "حظرا للهجرة يمكن ان يؤثر على من يختار إكمال متطلبات... المصادقة" في حين أن الصعوبات التي يمكن أن يصادفها من يطلب تأشيرة دخول يمكن أن تثني مدراء برنامج الإقامات الطبية عن تقديم عروض عمل.

ولطالما فاق الطلب الأمريكي على الأطباء العرض لأسباب عدة، تتراوح من النمو السكاني والشيخوخة إلى وضع سقف فيدرالي لمشاريع تمويل تدريب المقيمين. ونتيجة لذلك يمكن أن تعاني الولايات المتحدة من نقص يصل إلى 122 ألف طبيب بحلول العام 2032، وفق تقرير نشرته في العام 2019 جمعية الكليات الطبية الأمريكية.

ويعتبر خبراء اقتصاديون أن النقص في الأطباء أدى إلى ارتفاع أجورهم، وبالتالي زيادة التكاليف التي يتكبّدها المرضى. وقال معدّو الدراسة إنّ "إحجام رعايا بعض الدول عن السعي لوظائف تتطلّب الإقامة في الولايات المتحدة سيفاقم النقص في القوة العاملة الطبية".

وخلص الباحثون إلى أنّ جاذبية الولايات المتحدة كوجهة لمزاولة مهنة الطلب قد تكون تراجعت مقارنة بدول أخرى مثل كندا ونيوزيلندا وأستراليا وبريطانيا.

فرانس 24/ أ ف ب

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