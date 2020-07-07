بطولة إنكلترا: تشلسي ثالثا موقتا بانتظار قمة ليستر-ارسنال

بيتر تسيبورا تصوير مشترك/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

ارتقى تشلسي موقتا الى المركز الثالث في الدوري الانكليزي لكرة القدم، بعد فوز صعب على مضيفه كريستال بالاس 3-2، الثلاثاء في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين.

ورفع فريق غرب لندن رصيده إلى 60 نقطة، متقربا من ضمان بطاقة التأهل الى دوري ابطال اوروبا، مقابل 58 لليستر سيتي بطل 2016 والذي يواجه خطر عدم العودة لمركزه الثالث، بحال عدم فوزه على مضيفه ارسنال السابع في وقت لاحق.

وصحيح ان كريستال بالاس الرابع عشر ضمن البقاء في دوري الاضواء، بيد ان عودته بعد وقفة فيروس كورونا القسرية، كانت مخيبة جدا بخسارته اربع مباريات تواليا (امام ليفربول صفر-4 وبيرنلي صفر-1 وليستر سيتي صفر-3 ثم تشلسي).

وغاب عن تشلسي لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي بعد تعرّض بطل العالم للاصابة في عضلة الساق الخلفية في مباراة فريقه الاخيرة ضد واتفورد. ولعب بدلا منه اليافع الاسكتلندي بيلي غيلمور (19 عاما) الذي خاض مباراته الثانية فقط في الدوري كأساسي على حساب الايطالي جورجينيو.

وكان تشلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد قد عوّض خسارته المفاجئة أمام وست هام 2-3، بفوز صريح على واتفورد 3-صفر في الدولة السابقة.

وافتتح تشلسي التسجيل بهدف مثير للجدل، عندما استفاد لاعب الوسط البرازيلي ويليان من اصابة المدافع غاري كايهل، فعكس الكرة للمهاجم الفرنسي أوليفييه لجيرو تابعها سهلة في المرمى (6)، مسجلا هدفه الخامس في الدوري في آخر ثماني مباريات.

وتبادل المتألق ويليان الكرة مجددا مع جيرو، لتصل الى الاميركي الشاب كريستيان بوليشيتش، اطلقها يسارية قوية في الزاوية الضيقة هدفا ثانيا (27)، مسجلا هدفه الثالث بعد العودة.

لكن أجمل لقطة في الشوط الاول حملت توقيع العاجي ويلفريد زاها عندما اطلق كرة صاروخية من نحو 25 مترا فوق رأس الحارس الاسباني كيبا اريسابالاغا (34)، مقلصا الفارق الى 1-2. وهذا الهدف الاول لزاها في الدوري من مسافة مماثلة، اذ سجل اهدافه الـ35 من 18 مترا او أقل.

في الشوط الثاني، وجّه البديل تامي ابراهام صفعة قوية لآمال المضيف، عندما انسل على الجهة اليمنى من المنطقة، كاسرا مصيدة التسلل ومطلقا كرة ارضية قوية في الزاوية اليسرى البعيدة (71).

لكن كريستال بالاس عاد مجددا وبسرعة قياسية هذه المرة (بعد 82 ثانية)، بعد جملة جماعية على الجهة اليسرى وصلت الى البلجيكي كريستيان بنتيكي تابعها على باب المرمى الخالي (72).

وهذا الهدف الاول لبنتيكي في ملعبه منذ نيسان/ابريل 2018، منهيا سلسلة من 21 مباراة صام فيها عن التسجيل على ملعب فريقه "سيلهرست بارك".

ونجا تشلسي بنقاطه بمعجزة في اللحظات الاخيرة، عندما ارتدت رأسية المدافع سكوت دان من القائم الايمن البعيد لمرمى كيبا (90+5)، قبل ان ينقذ المدافع الفرنسي كورت زوما الكرة من بين قدمي بنتيكي المنفرد (90+6).

واستغل واتفورد المهدد بالهبوط مواجهة ضيفه نوريتش سيتي متذيل الترتيب ليتغلب عليه 2-1، ويحقق فوزه الاول بعد 3 خسارات تواليا.

افتتح الضيوف التسجيل عبر الارجنتيني ايميليانو بوينديا بتسيدة يسارية ذكية (4)، قبل ان يسجّل واتفورد السابع عشر في الترتيب ثنائية عن طريق كريغ داوسون براسية قريبة (10) والعائد من اصابة داني ولبيك باكروباتية خلفية رائعة من داخل المنطقة (56).

وهذا الهدف الاول لولبيك مع واتفورد في الدوري، والاول في المسابقة منذ اب/اغسطس 2018، عندما سجل لارسنال في مرمى وست هام. كما هي المرة الاولى منذ ايار/مايو 1995 يخسر نوريتش في 6 مباريات متتالية في الدوري.

© 2020 AFP