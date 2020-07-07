بطولة المانيا: مدرب بريمن يعتذر لبيتزارو لعدم إشراكه في مباراته الرسمية الاخيرة

كاي بفافينباخ POOL/ا ف ب

لاعبو فيردر بريمن الالماني يرفعون زميلهم البيروفي كلاوديو بيتزار بعد ضمان فريقهم البقاء ضمن اندية النخبة في المانيا. 6 تموز/يوليو 2020

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برلين (أ ف ب)

كشف مدرب فيردر بريمن الألماني فلوريان كوهفيلدت أنه اعتذر لمهاجمه البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو (41 عاما) لإبقائه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في مباراته الرسمية الاخيرة في الملاعب.

واستمرت مسيرة بيتزارو على مدى ثلاثة عقود من الزمن وبدأت أوروبيا في صفوف بريمن بالذات عام 1999، قبل ان يدافع عن الوان بايرن ميونيخ وتشلسي الانكليزي وكولن ليعود الى فيردر بريمن عام 2018.

ورمى زملاء بيتزارو به في الهواء إثر انتهاء مباراة الملحق ضد هايدنهايم التي ضمنت بقاء بريمن ضمن أندية النخبة في البوندسليغا، قبل ان يعتذر منه المدرب الذي يصغره بأربع سنوات.

وقال كوهفيلدت "كنت معه بعد نهاية المباراة واعتذرت له لأنني لم أتمكن من إشراكه في آخر مباراة رسمية له. الوضع لم يكن مناسبا ابدا".

واضاف "قال لي لا اكترث على الاطلاق (لعدم إشراكي)، الامر المهم هو بقاؤنا (في الدرجة الاولى)".

وكتب بيتزارو على حسابه على تويتر "شكرا يا شباب. شكرا، فيردر بريمن- الدرجة الثانية، ابدا!".

خاض بيتزارو 18 مباراة في الدوري هذا الموسم، لكنه لم يشارك أساسيا في أي منها، قبل أن يعلن اعتزاله عقب مباراة هايدنهايم الاثنين.

سجل المهاجم خلال مسيرته في الدوري الالماني 197 هدفا في 490 مباراة ولا يتفوق عليه من اللاعبين الاجانب في تاريخ الدوري سوى المهاجم البولندي في صفوف بايرن ميونيخ حاليا روبرت ليفاندوفسكي.

حقق الدولي البيروفي السابق مع العملاق البافاري لقب البوندسليغا في ست مناسبات والثلاثية التاريخية عام 2013.

وعن خطواته المستقبلية، كشف بيتزارو أنه تلقى عرضا ليكون سفيرا لنادي بايرن ميونيخ، مشيرا الى انه لا يريد ان يصبح مدربا بل تمضية وقت اكثر مع زوجته واولاده الثلاثة الذين ولدوا جميعا في المانيا.

وكان بيتزارو قال في فيلم وثائقي أعدته عنه شبكة "اي ار دي" الالمانية إنه يريد تمضية وقت اكبر في مزرعته للخيول في البيرو علما بأن بعض خيوله تحمل اسما يرمز الى المانيا مثل "ميركل"، اوكتوبرفست" و "إل كايزر".

© 2020 AFP