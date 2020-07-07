رئيس برشلونة يؤكد وجود "واجب" لتجديد عقد ميسي

ميغيل رويز نادي برشلونة لكرة القدم/ا ف ب/ارشيف

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برشلونة (أ ف ب)

أكد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو الثلاثاء أن للنادي الإسباني "واجب" تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ظل تقارير عن احتمال رحيله مع نهاية عقده عام 2021.

وقال بارتوميو في تصريحات لاذاعة "راك1" الكاتالونية "عادة لا نفصح عن مفاوضاتنا مع اللاعبين، لكن من البديهي بأن لدينا واجبا لتجديد عقده (ميسي). هو أفضل لاعب في التاريخ ولا تزال أمامه العديد من السنوات في كرة القدم".

وكانت إذاعة "كادينا سير" قد أشارت الأسبوع الماضي الى توقف المفاوضات بشأن تجديد العقد بين النادي الكاتالوني والنجم الارجنتيني البالغ من العمر 33 عاما، وان الأخير يفكر بالرحيل عن النادي في صيف العام المقبل، بعدما سئم من فشل الإدارة الحالية في بناء فريق قادر على المنافسة وتعب من التسريبات التي تخرج من النادي وتشوه صورته.

وأضاف بارتوميو "أرى ان ميسي مرتاح. لقد قال مرات عدة إنه يريد انهاء مسيرته في برشلونة"، وهو النادي الذي لم يعرف أفضل لاعب في العالم ست مرات، غيره في مسيرته الاحترافية.

وأكد بارتوميو الذي سيرحل عن منصبه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2021، أنه يرى ميسي "معتزلا في صفوف برشلونة بإشراف رئيس جديد، لأنه سيجدد عقده لفترة إضافية".

وكشف رئيس برشلونة انه تحدث الى ميسي السبت، موضحا "أتحدث الى اللاعبين بشكل دائم. ليس فقط مع ليو، لكن أيضا مع المجموعة لا سيما مع القادة. بالإضافة الى ذلك، ثمة العديد من الأمور التي يتعين علينا التحدث عنها في الآونة الاخيرة".

وقبل تحقيقه فوزا صريحا على فياريال 4-1 في عقر دار الأخير في المرحلة الأخيرة، خرج برشلونة بالتعادل ثلاث مرات في مبارياته الأربع السابقة.

ويتخلف بطل الموسمين الماضيين، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر مع تبقي أربعة مراحل فقط لنهاية الموس، ما وضع مدربه كيكي سيتيين تحت الضغط.

لكن بارتوميو أكد بقاء الأخير على رأس الجهاز الفني بقوله "سيتيين سيستمر معنا بالتأكيد. أنا سعيد جدا بالتطور الذي نظهره على رغم التعادلات".

وأوضح "لست نادما على التخلي عن (المدرب السابق ارنستو) فالفيردي (مطلع العام الحالي). كان الفريق بحاجة الى جرعة معنوية. سيتيين يدرك أسلوبنا وقد بث نسمة عليلة وأفكارا جديدة ويبذل جهودا كبيرة".

لكنه رأى ان "المدربين يحتاجون الى تحقيق النتائج بطبيعة الحال"، متطرقا الى أهداف فريقه بالقول "اذا لم نتمكن من إحراز لقب +لا ليغا+ وهو أمر سيكون صعبا، فهناك دوري ابطال اوروبا في اب/اغسطس".

وكشف ان برشلونة يحاول خوض إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية ضد نابولي الإيطالي (1-1 ذهابا) على أرضه "نحن نكافح من أجل خوض مباراة الاياب على ملعب كامب نو. يدرك الاتحاد الاوروبي (ويفا) انه اذا كانت الأمور طبيعية، نستطيع اللعب هناك".

وتتبقى أربع مباريات في إياب ثمن النهائي القاري من المقرر ان تقام في السابع من آب/أغسطس والثامن منه، قبل إقامة المراحل المتبقية من المسابقة (ربع النهائي حتى النهائي) بنظام بطولة مصغّرة في لشبونة، بين 12 آب/أغسطس و23 منه.

© 2020 AFP