غوارديولا يحذر لاعبي سيتي من تكرار الأخطاء

لورانس غريفيث تصوير مشترك/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

حذر المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لاعبي فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم من الوقوع في الأخطاء لأن تكرارها سيخرج الفريق من المنافسة في مسابقتي كأس إنكلترا ودوري أبطال أوروبا.

وفقد سيتي لقبه في الدوري الإنكليزي الممتاز لصالح ليفربول الشهر الماضي، لكنه لا يزال ينافس في مسابقتي كأس الاتحاد الإنكليزي التي يحمل لقبها، ودوري أبطال أوروبا التي بلغ دورها ثمن النهائي، قبل تعليق المنافسات في آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعرّض سيتي لتسع خسارات خلال الموسم الحالي في الدوري الممتاز، آخرها في المرحلة الماضية أمام ساوثمبتون صفر-1 الأحد، علما بأنه تلقى ما مجموعه ست هزائم فقط في الموسمين السابقين اللذين أحرز خلالهما اللقب.

وقال غوارديولا عشية استضافته نيوكاسل الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من البريمرليغ "لا تزال لدينا أهداف مذهلة للقتال من أجلها، للمحاولة وللعب بشكل جيد وهذا هو أهم شيء".

وبلغ سيتي نصف نهائي كأس الاتحاد لمواجهة أرسنال في 18 تموز/يوليو، في حين سيواجه ريال مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال في آب/أغسطس القادم، علما بأنه فاز ذهابا في ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية 2-1.

وشدد غوارديولا على ان فريقه "في مرحلة نرتكب فيها أخطاء في بعض الأحيان. وعلينا ان نتجنب ذلك".

وتابع "اذا تكرر معنا ما حصل ضد ساوثمبتون وتوتنهام ونوريتش خارج أرضنا، سنتعرض للإقصاء وسيكون أرسنال في نهائي (كأس الاتحاد) و(ريال) مدريد سيتأهل على حسابنا".

على الرغم من الخسارتين أمام تشلسي وساوثهامبتون منذ استئناف الدوري الممتاز، أكد غوارديولا انه لا يشكك بمقاربة لاعبيه للمباريات.

وقال "لقد كنت قلقا بشأن ما ستكون عليه مقاربتنا ولكننا كنا رائعين. الأداء كان جيدا وهذا يجعلني واثقا من أن الفريق لن يكون مسترخيا".

ومنحت الحكومة البريطانية رياضيي النخبة الدوليين القادمين الى المملكة المتحدة، إعفاء من متطلبات الحجر الصحي، وهو ما من شأنه أن يسمح باقامة مباراة الإياب المؤجلة في إياب دوري الأبطال ضد ريال على ملعب سيتي "استاد الاتحاد".

لكن القرار النهائي بشأن ذلك يعود الى الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).

وأمل غوارديولا في ان تقام المباراة على أرضه، موضحا "نريد أن نلعب في مانشستر، هذا أمر طبيعي، لكننا سنقبل باللعب حيث يقرر ويفا ذلك".

ومن المقرر ان تقام المباريات الأربع المتبقية من إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية في السابع من آب/أغسطس والثامن منه، على ان تستكمل الأدوار اللاحقة (من ربع النهائي الى النهائي) بصيغة بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، بين 12 و23 من الشهر ذاته.

© 2020 AFP