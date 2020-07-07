واشنطن تطالب بكين بإطلاق سراح بروفسور معارض وجّه انتقادات للرئيس الصيني

هكتور ريتامال ا ف ب/ارشيف

تمر أمام لافتة تحمل صورة الرئيس الصيني شي جينبينغ أمام مستشفى في ووهان في 28 أيار/مايو 2020

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واشنطن (أ ف ب)

طالبت الولايات المتحدة الثلاثاء الصين بإطلاق سراح بروفسور موقوف بسبب توجيهه انتقادات للرئيس شي جينبينغ على خلفية جائحة كوفيد-19.

واعتقل شو تشانغرون بروفسور القانون في جامعة تسينغهوا، إحدى أبرز المؤسسات التعليمية الصينية، الإثنين من منزله في إحدى ضواحي بكين مع نحو 20 شخصا، وفق أصدقائه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس "نحن قلقون للغاية إزاء اعتقال البروفسور شو تشانغرون بسبب توجيهه انتقادات لقادة صينيين في خضم تشديد الرقابة الايديولوجية على الجامعات في الصين".

وجاء في تغريدة لها "على جمهورية الصين الشعبية أن تطلق سراح شو وتفي بالتزاماتها الدولية في ما يتعلق باحترام حرية التعبير".

وشو إحدى الشخصيات البارزة القليلة التي توجّه انتقادات علنية للرئيس الصيني الذي يقود حملة قمع عنيفة للمعارضين.

وفي مقالة رأي نشرت في شباط/فبراير على مواقع إلكترونية خارجية، حمّل شو مسؤولية تفشي وباء كوفيد-19 لثقافة الخداع والرقابة التي ينتهجها الرئيس الصيني.

وفي الأشهر الأخيرة صعّدت الولايات المتحدة انتقاداتها للصين في ملفات عدة لاسيما حقوق الإنسان.

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاستجابة الصينية غير المتناسبة للوباء الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية أدت إلى تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، علما أن معارضين لبكين ولواشنطن يتّهمون ترامب بالسعي لإبعاد المسؤولية عن إدارته التي تتعرّض لانتقادات على خلفية طريقة إدارتها الأزمة.

© 2020 AFP