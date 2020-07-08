إسرائيل: الإفراج عن المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري "بشروط"

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صلاح حموري بعد خروجه من السجن، في 30 أيلول/سبتمبر 2018.

أفرجت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء عن المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن زوجته التي أوضحت أن إطلاق سراحه كان "بشروط" بعد دفع كفالة. وكانت فرنسا قد طلبت الخميس من تل أبيب "توضيحات" بشأن أسباب اعتقاله.

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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن زوجة المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري، الذي كان معتقلا في إسرائيل منذ أسبوع، أنه تم الإفراج عنه الثلاثاء.

وأوضحت إلسا لوفور "أفرج عنه اليوم بشروط"، مشيرة إلى دفع كفالة لإطلاق سراحه، و"منعه من التواصل لثلاثة أشهر مع لائحة من الأشخاص"، وضرورة أن يكون "مستعدا لاحتمال استدعائه إلى القضاء".

وكانت فرنسا قد طلبت الخميس "توضيحات" بشأن أسباب اعتقاله، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لدى السلطات الإسرائيلية بهدف إيجاد حل لوضعه "في أقرب وقت".

وقالت زوجته "ما زلنا لا نعرف" أسباب توقيفه، علما أنها طردت هي نفسها من إسرائيل عام 2016 ومنعت مذاك من دخولها. وأضافت "هذا جزء من المضايقات التي يعيشها دائما".

وبحسب السفارة الإسرائيلية في فرنسا، أوقف حموري، الناشط في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، "في إطار عملية أمنية لمكافحة الإرهاب".

وكان حموري (35 عاما) قد وُضع من آب/أغسطس 2017 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2018 رهن الاعتقال الإداري الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بسجن الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. ولا يتم إبلاغ السجناء أو محاميهم بسبب اعتقالهم.

واعتقل حموري المولود في القدس من أم فرنسية وأب فلسطيني، بين 2005 و2011 أيضا ودين بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدد الحاخام عوفاديا يوسف.

فرانس24/ أ ف ب

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