الولايات المتحدة تسجل حصيلة يومية قياسية من الإصابات بفيروس كورونا

سيدة تجري اختبارا لكشف الإصابة بفيروس كورونا خلال احتفالات "جونتينث" وهي ذكرى إلغاء العبودية في ولاية تكساس الأمريكية، 20 يونيو/حزيران 2020.

سجلت الولايات المتحدة الثلاثاء حصيلة يومية قياسية من الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 60 ألف إصابة، وهو رقم لم تسجله البلاد منذ بدء الجائحة. كما بلغ عدد الوفيات في اليوم نفسه أكثر من 1100 شخص جراء الوباء، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 131,362 في بلد يعد الأكثر تضررا من الجائحة في العالم.

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الثلاثاء أن الولايات المتحدة سجلت 60,209 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو رقم قياسي منذ بداية الجائحة. ليرتفع إجمالي الإصابات التي تم إحصاؤها في البلاد إلى نحو ثلاثة ملايين.

كما توفي أكثر من 1100 شخص جراء كوفيد-19 في هذا البلد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات على أراضيها إلى 131,362 منذ بداية الأزمة الصحية العالمية. ويضرب وباء كوفيد-19 منذ أسابيع ولايات جنوب وغرب الولايات المتحدة.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة في الوفيات والإصابات، يواصل الرئيس دونالد ترامب التقليل من آثار الوباء، متجنبا وضع كمامة ومواصلا مخاطبة تجمعات كبيرة، قائلا إن التوصل إلى لقاح بات على بعد شهور فقط، ومؤكدا أن "99 بالمئة" من الحالات ليست خطيرة، فيما بدأ سخط المسؤولين المحليين بالتصاعد، مع إثارة البعض فكرة فرض أوامر جديدة للحجر المنزلي.

وأطلقت الولايات المتحدة رسميا عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية، وذلك بعدما كان ترامب هدد بسحب بلاده من المنظمة على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

ومع استمرار تفشي كوفيد-19، علّق ترامب مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة التي يتهمها بالتساهل مع بكين.

فرانس24/ أ ف ب

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