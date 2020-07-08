مادورو يجري تعيينات جديدة في قيادة الجيش ويبقي على وزير الدفاع

مارسيلو غارسيا الرئاسة الفنزويلية/اف ب

صورة وزعتها الرئاسة الفنزويلية للرئيس نيكولاس مادورويتحدث في القصر الرئاسي في كراكاس في 17 حزيران/يونيو 2020

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كراكاس (أ ف ب)

جدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء القيادة العليا للقوات البرية والبحرية والجوية لكنه أبقى على وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز في منصبه.

وقال مادورو في حفل تخريج عسكريين في كراكاس بث التلفزيون وقائعها مباشرة "قررت كالعادة أن أثبت جزئيا وأن أجدد جزئيا الفريق الاستثنائي للقادة العسكريين الذين يتولون القيادة العسكرية العليا لفنزويلا".

ويعتبر الجيش من أهم دعائم الرئيس مادورو الذي يحتفظ بالسلطة بدعم من من دول بينها روسيا والصين في مواجهة حملة المعارض خوان غوايدو الذي يعترف به نحو خمسين بلدا رئيسا بالوكالة لفنزويلا.

وأبقي الجنرال بادرينو لوبيز (57 عاما) في منصب وزير الدفاع الذي يشغله منذ 2014، لكن ذلك لا ينطبق على قادة الأجنحة الثلاث الأخرى للجيش.

وعين مادورو الميجور جنرال دومينغو هيرنانديز لاريز قائدا لسلاح البر خلفا للميجور جنرال أليكسيس رودريغيز كابيلو وهو من أقرباء نائب الرئيس التشافي ديوسدادو كابيلو.

وعين الرئيس الاشتراكي أيضا ألدميرال وليام سيرانتيس بينتو قائدا للبحرية خلفا للأدميرال جوزيبي اليساندريلو. كما اختار الميجور جنرال خوسيه رافايل سيلفا ليتولى قيادة القوات الجوية بدلا من الميجور جنرال بيدرو خولياك لارتيغيز.

في المقابل بقي الأدميرال ريميجيو سيبالوس قائدا للقيادة الاستراتيجية العملانية للبحرية والميجور جنرال فابيو زافارسي قائدا للحرس الوطني.

© 2020 AFP