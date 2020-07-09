الولايات المتحدة: تسجيل جديد للشرطة يكشف الكلمات الأخيرة لجورج فلويد قبل موته

متظاهرة ترفع لافتة كتب عليها "حياة السود مهمة" وخلفها جدارية غرافيتي ضخمة لبورتريه جورج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية الذي قتله شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس. 25 مايو/أيار 2020.

كشفت تسجيلات خاصة بالشرطة قدمها أحد العناصر المتورطين في مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد في 25 مايو/أيار، لمحكمة ولاية مينيسوتا تفاصيل جديدة عن لحظاته الأخيرة. ويظهر التسجيل أن فلويد ردد "لا أستطيع التنفس" أكثر من 20 مرة وقال إن الشرطيين "سيقتلونه" مستنجدا بأمه. وأثار مقتل فلويد موجة من الغضب وخرجت مظاهرات في الولايات المتحدة وعدد من دول العالم منددة بالعنصرية والعنف.

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بينت أدلة جديدة ظهرت في قضية مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية، أنه كرر قوله إنه لا يستطيع التنفس أكثر من 20 مرة وردد أسماء أطفاله وأمه مستنجدا بهم وقال إن الشرطيين "سيقتلونه"، قبل وفاته في مينيابوليس.

وقد توفي جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما عندما أوقفته الشرطة في مينيابوليس في 25 مايو/أيار. وأظهر تشريح الجثة أن الضغط الذي مارسه الشرطيون على صدر فلويد تسبب في وفاته التي أثارت موجة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.

لكن التسجيلات الخاصة بالشرطة التي قدمها توماس لين، وهو أحد العناصر المتورطين في وفاة فلويد، لمحكمة ولاية مينيسوتا كشفت تفاصيل جديدة عن لحظاته الأخيرة.

فعندما ألقى الشرطيون القبض عليه أولا، توسل إليهم فلويد أن لا يركبوه سيارة الشرطة وأخبرهم أن لديه رهاب الأماكن المغلقة وأن حالته الجسدية سيئة.

وبينما كانوا يحاولون إجباره على ركوب السيارة قال فلويد إنه لا يستطيع التنفس وأنه "سيموت هنا". ولاحقا ووفقا للتسجيل قال "أمي أنا أحبك. أخبري أطفالي بأنني أحبهم. أنا مت".

وطوال فترة توقيفه، ردد فلويد "لا أستطيع التنفس" أكثر من 20 مرة. ويمكن سماع الشرطيين وهم يطلبون منه "الاسترخاء" ويخبرونه بأنه كان "يبلي بلاء حسنا".

وعندما أصر فلويد على أنهم سيقتلونه صاح الشرطي ديريك شوفين "توقف عن الكلام توقف عن الصراخ، يتطلب الأمر الكثير من الأكسجين للتحدث".

وكانت كلمات فلويد الأخيرة "سوف يقتلونني. سوف يقتلونني. لا أستطيع أن أتنفس".

وقد تم توقيف الشرطيين الذين تورطوا في مقتل جورج فلويد في اليوم التالي لوفاته.

فرانس24/ أ ف ب

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