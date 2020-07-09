بريطانيا: السجن المؤبد لمدان بالإعداد لهجمات وتوقيف أربعة أشخاص بشبهة التحضير لأعمال إرهابية

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الآلاف من سكان لندن يتجمعون في تكريم لضحايا اعتداء السبت - 5 يونيو/حزيران 2017.

أصدر القضاء البريطاني الخميس حكما بالسجن المؤبد على سائق "أوبر" سابق كان يعد لتنفيذ هجمات بأسلحة نارية وبالسكين في مواقع سياحية في لندن، بعدما كان قد برئ سابقا من تهم الإرهاب. وأعلنت الشرطة أنها أوقفت في لندن ووسط إنكلترا أربعة أشخاص يشتبه في تحضيرهم لأعمال إرهابي.

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حكم القضاء البريطاني الخميس بالسجن المؤبد على سائق "أوبر" سابق كان يعد لتنفيذ هجمات بأسلحة نارية وبالسكين في مواقع سياحية في لندن، بعدما كان قد برئ سابقا من تهم الإرهاب.

وسيقضي المدان عقوبة بالحبس 25 عاما كحد أدنى لأنه خطط لمهاجمة مرافق سياحية وشعبية على غرار متحف "مدام توسو" لتماثيل الشمع، وحافلة سياحية مكشوفة ومسيرة للمثليين بواسطة أسلحة أو شاحنة صغيرة.

وهو متحدر من لاتن الواقعة شمال لندن، وكان "يحلم بالشهادة"وقد أوقف قبل ثلاثة أيام من مسيرة للمثليين في مطلع يوليو/تموز 2019، بعدما باح بمخططاته لشرطيين متخفّين.

وكان قد تباهى أمامهم بتمكّنه من خداع محكمة قررت بالإجماع تبرئته من تهمة "التحضير لعمل إرهابي" في ديسمبر/كانون الأول 2018 على خلفية إصابته شرطيين بسيف أمام قصر باكينغهام في أغسطس/آب من العام السابق.

وبعد عام ونيف دانته محكمة وولويتش في فبراير/شباط بارتكاب جرائم إرهابية، وحكمت عليه الخميس بالسجن المؤبد.

وبعد تبرئته وإطلاق سراحه من سجن بلمارش المشدد الحراسة في لندن، تواصل معه أربعة شرطيين متخفّين أوهموه أنهم متطرفون وتمكنوا من كسب ثقته.

وفي الأسبوع الذي أعقب إطلاق سراحه، بدأ بنشر رسائل متطرفة على الإنترنت. وكشفت محاكمته أنه كان يحضر لهجمات عبر التمارين البدنية والتدرب على تنفيذ هجمات بالسكين والأسلحة النارية وعلى تقنيات قطع الرأس.

وعثر في هاتفه على وثيقة تتضمن تعليمات حول قتل أشخاص بالسكين.

وجاء في قرار الاتهام أن المدان تأثر بدعاة متطرفين وكان هناك خطر وقوع "هجوم وشيك" يهدف إلى إيقاع "العديد من القتلى" من غير المسلمين.

وكان محامي الدفاع سيمون تسوكا قد أكد أن المتهم لم ينتقل فعليا من مرحلة الأقوال إلى الأفعال، وقال إنه "مجرد شخص مثير للشفقة" و"يريد جذب الانتباه" و"لا ينفذ ما يقوله".

أربعة أشخاص يشتبه في تحضيرهم لأعمال إرهابية

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت الخميس في لندن ووسط إنكلترا أربعة أشخاص يشتبه في تحضيرهم لأعمال إرهابية.

وأعلنت شرطة لندن في بيان أن "هؤلاء الرجال الأربعة أوقفتهم" شرطة مكافحة الإرهاب "للاشتباه بتورّطهم في ارتكاب أعمال إرهابية والتحضير لها والتحريض عليها".

وأوقف ثلاثة منهم أعمارهم 17 و27 و31 عاما في شرق لندن بمؤازرة شرطيين مسلحين. ونقل أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بعدما عضّه كلب تابع لقوات الشرطة.

أما الرجل الرابع البالغ 32 عاما فقد أوقف في ليسترشير، في وسط إنكلترا.

وأفادت الشرطة أن المشتبه بهم الأربعة "قيد التوقيف الاحتياطي" بانتظار استكمال عمليات البحث الجارية الخميس في لندن وليسترشير.

وشهدت المملكة المتحدة اعتبارا من العام 2017 هجمات عدة أوقعت قتلى. وفي يونيو/حزيران أوقع هجوم "إرهابي" بواسطة سكين ثلاثة قتلى في ريدينغ الواقعة غرب لندن.

فرانس 24/ أ ف ب

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