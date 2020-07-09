بطولة إسبانيا: إشبيلية يتساوى مع أتلتيكو مدريد بفوز ثالث تواليا

اندر غيلينيا ا ف ب

احتفل الحدادي ورفاقه في اشبيلية في قلب التأخر الى فوز على بلباو العنيد

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مدريد (أ ف ب)

قلب اشبيلية المتألق راهنا تأخره أمام مضيفه أتلتيك بلباو وهزمه 2-1 الخميس في المرحلة 35 من الدوري الاسباني لكرة القدم، ليتساوى بعدد النقاط مع اتلتيكو مدريد الثالث.

في المقابل، اخفق الفريق الباسكي ومُني بخسارته الثانية تواليا، عاجزا عن تخطي فالنسيا في المركز الثامن، ضمن الصراع على بطاقات التأهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وسجل بلباو الهدف الاول عندما مرر ميكيل فيسخا كرة بينية رائعة مرت بين ستة لاعبين الى اندر كابا في الجهة اليمنى داخل المنطقة، سددها بيمناه في مرمى الحارس المغربي الدولي ياسين بونو المعار من جيرونا (29).

وانتظر الفريق الاندلسي حتى الدقيقة 69 للمعادلة عبر الارجنتيني المخضرم ايفر بانيغا من ركلة حرة الى يسار الحارس.

وفي غضون خمس دقائق، قلب اشبيلية تأخره الى فوز ثمين هو الثالث تواليا في الليغا، برأسية من منير الحدادي بعد تمريرة حاسمة من المتألق بانيغا.

وفي الجولة عينها، تعادل إيبار السادس عشر مع ليغانيس وصيف القاع سلبا وفاز ريال مايوركا الثامن عشر على ليفانتي الثاني عشر بهدفين.

وتختتم المرحلة الجمعة بمبارتي ريال سوسييداد مع غرناطة، وريال مدريد المتصدر مع ألافيس حيث يأمل الفريق الملكي في استعادة فارق النقاط الاربع مع برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين.

© 2020 AFP