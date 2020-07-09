بطولة إنكلترا: توتنهام يعود بنقطة مخيبة من أرض بورنموث المهدد بالهبوط

ريتشارد هيثكوت تصوير مشترك/ا ف ب

حرمت لمسة يد جوشوا كينغ فريقه بورنموث من تحقيق الفوز على توتنهام في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 9 تموز/يوليو 2020

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لندن (أ ف ب)

عاد توتنهام، وصيف دوري ابطال اوروبا، إلى مسلسل إهدار النقاط بتعادله السلبي مع مضيفه بورنموث وصيف القاع، الخميس في المرحلة 34 من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

ونجا فريق شمال لندن من الهزيمة في الثواني الاخيرة من الوقت الاصلي، عندما الغى الحكم هدفا لكالوم وليسون من كرة هبطت على يد زميله النروجي جوشوا كينغ.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع، صد قائد توتنهام الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس كرة خطيرة للمنفرد الويلزي هاري ولسون لتنتهي المباراة بالتعادل، ويحقق بورنموث نقطته الاولى بعد العودة من توقف ثلاثة اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأخفق توتنهام في تخطي جاره ارسنال، ليحتل فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مركزا تاسعا مخيبا، بعد إنهائه المباراة دون أن يسدد اية كرة على مرمى الخصم.

وتقاسم ايفرتون الحادي عشر وضيفه ساوثمبتون الثاني عشر نقطتي مواجهتهما على ملعب "غوديسون بارك" بنتيجة 1-1.

أهدر ساوثمبتون ركلة جزاء جدلية لجايمس وارد-براوس ارتدت من العارضة (28)، قبل ان يعوّضها زميله داني اينغز بهدف محظوظ بعد ثلاث دقائق (31).

لكن ايفرتون أعاد عقارب التعادل عن طريق هدافه البرازيلي ريشارليسون إثر تمريرة بعيدة رائعة من الظهير الفرسني لوكا دينيي (43)، رافعا رصيده الى 19 هدفا هذا الموسم.

وأصبح ساوثمبتون صاحب رابع افضل رصيد هذا الموسم خارج ملعبه (27 نقطة)، وراء ليفربول المتوج باللقب (41)، تشلسي (30) ومانشستر سيتي (28).

© 2020 AFP