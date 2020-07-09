بطولة فرنسا: قمة مبكرة بين سان جرمان ومرسيليا مطلع موسم 2020-2021

مارتان بورو ا ف ب/ارشيف

لاعب مرسيليا دميتري باييت (يسار) في صراع مع الارجنتيني انخل دي ماريا لاعب باريس سان جرمان في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2019 في ملعب بارك دي برانس

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باريس (أ ف ب)

يخوض باريس سان جرمان حامل اللقب قمة مبكرة في النسخة المقبلة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما يستضيف غريمه مرسيليا في منتصف أيلول/سبتمبر المقبل ضمن المرحلة الثالثة، بحسب ما أعلنت الخميس رابطة الدوري.

وسيقدِّم الموسم المقبل الذي تأخرت انطلاقته اسبوعين مقارنة بالسنوات السابقة بسبب تمديد موسم 2019-2020 إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، مواجهات مثيرة على غرار مباراة مرسيليا-سانت اتيان الافتتاحية ثم لقاء سان جرمان المدجج بالنجوم مع الفريق المتوسطي في 13 ايلول/سبتمبر على ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس.

وكانت الرابطة قد ألغت في نيسان/ابريل ما تبقى من الموسم الماضي مع تتويج باريس سان جرمان باللقب، ثم أعلنت أن الموسم الجديد سينطلق في نهاية الأسبوع قبل الأخير من شهر آب/أغسطس المقبل وينتهي في 23 أيار/مايو 2021.

ويختتم موسم 2020-2021 بالمرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة في 23 أيار/مايو، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انطلاق نهائيات كأس أوروبا (11 حزيران/يونيو - 11 تموز/يوليو) والتي تأجلت بدورها لمدة عام بسبب "كوفيد-19".

ويخوض سان جرمان صيفا مزدحما، فإلى المباريات الودية يتعيّن عليه مواجهة سانت اتيان في المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في 24 تموز/يوليو المقبل على استاد دو فرانس، وليون في نهائي كأس الرابطة في 31 منه على الملعب عينه.

كما يتعيّن على رجال المدرب الالماني توماس توخل خوض البطولة المصغرة لدوري ابطال اوروبا في كرة القدم، بعد تأهلهم الى ربع النهائي على حساب بوروسيا دورتموند الالماني.

وتتزامن المرحلة الاولى من الدوري مع المباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا الاحد 23 آب/اغسطس في لشبونة، ما يترك مزيدا من الشك حول برمجة المباريات. وبحال تأهل سان جرمان او ليون إلى تلك المباراة، ستتأجل مواجهة الاول مع متز والثاني مع مونبلييه.

وستعتمد الرابطة برمجة جديدة للمباريات بحيث تنطلق كل مرحلة مقامة في نهاية الاسبوع مساء يوم الجمعة بمباراة واحدة (21,00 بالتوقيت المحلي)، تليها مباراتين يوم السبت (17,00 و21,00 على التوالي)، على أن تختتم الأحد بإقامة معظم المباريات، واحدة في تمام الساعة 13,00 وأربع مباريات الساعة 15,00 وواحدة الساعة 17,00 وأخرى الساعة 21,00.

ويقام الدور الفاصل من أجل تفادي الهبوط بين صاحب المركز الثامن عشر في دوري الدرجة الأولى وبطل الأدوار الفاصلة في الدرجة الثانية في 27 و30 أيار/مايو.

وحتى الان تم تحديد العدد الاقصى للمتفرجين بخمسة آلاف شخص في الملعب بدءا من 11 تموز/يوليو، ولم تعلن السلطات بعد عن تخفيف الاجراءات بالنسبة للاسابيع التالية.

لكن الرابطة تأمل في حضور أكبر، اذ قدمت الى الحكومة في نهاية حزيران/يونيو سيناريوهين، الاول يتضمن مدرجات ممتلئة والثاني يصل الى سعة بين 30 و40%.

وستكون فترة التوقف الشتوية قصيرة بسبب الروزنامة الضيقة في الفترة بين 23 كانون الأول/ديسمبر و6 كانون الثاني/يناير تتخللها مباريات دور الـ32 لمسابقة الكأس في عطلة نهاية الأسبوع المؤرخ بالثالث من كانون الثاني/يناير.

كما تم تحديد موعد المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في 24 نيسان/أبريل 2021 بحسب ما أعلنه الاتحاد الفرنسي.

في المقابل، تنطلق بطولة الدرجة الثانية في 22 آب/أغسطس وتنتهي في 15 أيار/مايو.

© 2020 AFP