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دوري أبطال أوروبا: استكمال البطولة المصغرة من دون جمهور بسبب فيروس كورونا

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ليونيل ميسي خلال فوز برشلونة على إيبار بالدوري الإسباني. 19 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ليونيل ميسي خلال فوز برشلونة على إيبار بالدوري الإسباني. 19 أكتوبر/تشرين الأول 2019. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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بسبب أزمة فيروس كورونا، سيتم استئناف الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا الذي سيُقام على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلف أبواب موصدة تغيب عنها الجماهير.

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس إن استئناف الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا الذي سيُقام في شكل بطولة مصغرة بالعاصمة البرتغالية لشبونة، سيكون خلف أبواب موصدة بغياب الجماهير.

وجاء في بيان أنه "على ضوء الوضع الحالي، شعرت اللجنة التنفيذية في ويفا أنه من الحكمة أن تقام جميع مباريات +ويفا+ خلف أبواب موصدة حتى إشعار آخر".

وأكد الاتحاد القاري أن مباريات الإياب المتبقية من الدور ثمن النهائي ستقام في ملاعب الأندية الخاصة بها وليس في ملاعب محايدة في البرتغال.

ويستكمل دور الـ16 في السابع والثامن من آب/أغسطس، على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، نصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.

 

فرانس 24/أ ف ب

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