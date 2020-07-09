فيديو: لبنان على حافة الهاوية بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة

لبنان يمر بأزمة اقتصادية خانقة. © صورة من شاشة فرانس24

أصبحت بيروت عاصمة بلد على حافة الهاوية، إذ يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا متسارعا يعد الأسوأ في البلاد منذ عقود، لم تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية. وخسر معه عشرات الآلاف وظائفهم أو قسما من رواتبهم خلال الأشهر القليلة الماضية. وبات نصف اللبنانيين يعيشون تقريبا تحت خط الفقر بينما تعاني 35 في المئة من القوى العاملة من البطالة. وبسبب انعدام الاستقرار السياسي والفساد المالي وغياب الإصلاحات الاقتصادية إلى جانب تفشي وباء فيروس كورونا، يعيش لبنان جحيما انعكس على الحياة الاجتماعية.