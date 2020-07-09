فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تكلف لجنة خبراء مستقلة بتقييم التعامل مع الوباء

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أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أنها شكلت لجنة خبراء مستقلة مكلفة بتقييم التعامل مع أزمة فيروس كورونا، في وقت تواجه فيه هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة انتقادات شديدة حول تعاملها مع الوباء وإدارة الأزمة الناتجة عنه في العالم.

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أنشأت منظمة الصحة العالمية الخميس لجنة خبراء مستقلة ستحدد مهامها بالتشاور مع الدول الأعضاء، في وقت تواجه فيه هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة انتقادات شديدة حول تعاملها مع تفشي وباء كوفيد-19. وستكلف اللجنة بإجراء "تقييم نزيه" لإدارة المنظمة أزمة فيروس كورونا، بغرض "تجنب مآس مماثلة في المستقبل".

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس متحدثا إلى دبلوماسيي الدول الأعضاء "يشرفني أن أعلن أن رئيسة الوزراء السابقة (النيوزيلندية) هيلين كلارك والرئيسة السابقة (الليبيرية) إيلن جونسون سيرليف وافقتا على تولي رئاسة لجنة التقييم التي نطلق عليها اسم اللجنة المستقلة للاستعداد للأوبئة العالمية والتعامل معها".

وتابع "لا يمكنني تصور شخصيتين أكثر استقلالية لإجراء هذا التقييم النزيه ومساعدتنا على فهم ما جرى وما يجدر بنا القيام به لتفادي مثل هذه المآسي في المستقبل".

وتعرضت منظمة الصحة لانتقادات حادة منذ بدء الأزمة الصحية في أواخر 2019 أخدت عليها بصورة خاصة تأخرها في التوصية بوضع الكمامات. واتهمتها الولايات المتحدة بالتساهل حيال الصين، البؤرة الأولى للفيروس، وبالتأخر في إعلان حال طوارئ صحية عالمية.

وأعلنت الولايات المتحدة رسميا الثلاثاء انسحابها من المنظمة التي تخسر بذلك أحد أكبر دافعي الاشتراكات فيها من بين الدول الأعضاء.

وقال غيبريسوس في تلميح إلى الولايات المتحدة "لن نتمكن من التغلب على الجائحة إن كنا منقسمين"، محذرا بأن "انقسامات" الأسرة الدولية تساهم في استمرار تفشي الوباء.

وأضاف "التهديد الأكبر الذي نواجهه اليوم ليس الفيروس نفسه، بل نقص الزعامة والتضامن".

فرانس24/ أ ف ب

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