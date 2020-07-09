مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلّة (وزارة الصحة الفلسطينية)

حازم بدر ا ف ب

عمال فلسطينيون يعبرون نقطة "ميتار" العسكرية بين إسرائيل ومدينة الخليل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في الثالث من أيار/مايو 2020

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رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

قتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في بلدة تقع جنوب مدينة نابلس في شمال الضفّة الغربية المحتلّة الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، من دون أن توضح ظروف مقتله.

وقالت الوزارة في بيان "استشهد مواطن من بلدة كفل حارس، شمال محافظة سلفيت، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنّه "وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، بعد إصابته بالرصاص الحيّ في رقبته" وما لبث أن فارق الحياة.

من جهته قال محافظ سلفيت عبد الله كميل إنّ القتيل يدعى إبراهيم مصطفى أبو يعقوب ويبلغ من العمر 29 عاماً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر طبية "إصابة شاب آخر بالرصاص الحيّ في قدمه".

وفي اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس قال متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ "مهاجمَين رميا قنابل حارقة باتجاه جنود إسرائيليين فردّ هؤلاء بإطلاق النار عليهما".

وأوضح المتحدّث أن الحادث وقع في محيط مدينة نابلس، من دون أن يشير إلى وقوع قتلى من جرائه.

© 2020 AFP