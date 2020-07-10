آيا صوفيا: روسيا تأسف لعدم الإصغاء إلى "ملايين المسيحيين" واليونان تعتبر القرار "استفزازا للعالم"

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توالت ردود الفعل الدولية بعد قرار مجلس الدولة التركي فتح الطريق أمام إعادة كاتدرائية آيا صوفيا السابقة في إسطنبول إلى مسجد، وإبطال وضعها الحالي كمتحف، عبرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الجمعة عن أسفها لعدم إصغاء القضاء التركي إلى "مخاوف ملايين المسيحيين". واعتبرت اليونان أن القرار التركي "استفزاز للعالم المتحضر"، وأنّ النزعة "القومية التي يبديها الرئيس (التركي) أردوغان تعيد بلاده ستة قرون إلى الوراء". ودعت اليونسكو "السلطات التركية لفتح حوار دون تأخير لتجنب العودة للوراء فيما يتعلق بالقيمة العالمية لذلك الإرث الاستثنائي والذي سيخضع الحفاظ عليه لمراجعة من لجنة التراث العالمي في جلستها المقبلة".

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إثرالإعلان عن قرار مجلس الدولى التركي الذي يقضي بإلغاء مرسوم يعود إلى الثلاثينيات، عبرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الجمعة عن أسفها لعدم إصغاء القضاء التركي إلى "مخاوف ملايين المسيحيين"، وسماحها بتحويل كنيسة آيا صوفيا السابقة في إسطنبول إلى مسجد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكنيسة فلاديمير ليغويدا قوله "نلاحظ أنه لم يتم الإصغاء إلى مخاوف ملايين المسيحيين"، ولم تلقَ مخاوفها اهتماما وقُضي بعدم قانونية تحويل مسجد آيا صوفيا في إسطنبول لمتحف وفقا لمرسوم حكومي يرجع لثلاثينيات القرن العشرين. وقالت الكنيسة الروسية إن القرار قد يثير انقسامات أكبر.

اليونان: "استفزاز للعالم المتحضر"

من جانبها، اعتبرت الحكومة اليونانية الجمعة أنّ قرار القضاء التركي الذي يفتح الطريق أمام تحويل كنيسة آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، "استفزاز للعالم المتحضر".

وندد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس "بأشد العبارات" بقرارتركيا تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد.

وقال مكتب ميتسوتاكيس في بيان "هذا اختيار يسيء إلى كل أولئك الذين يعترفون بهذا المعلم الأثري باعتباره موقع تراث عالميا.

وبالطبع لن يؤثر فقط على العلاقات بين تركيا واليونان، وإنما أيضا على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي".

ما هو الموقف اليوناني من إعادة تركيا كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد؟

وذكرت وزيرة الثقافة اليونانية لينا مندوني في بيان أنّ النزعة "القومية التي يبديها الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان تعيد بلاده ستة قرون إلى الوراء".

اليونسكو: أمر مؤسف

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الجمعة إن لجنة التراث العالمي ستراجع موقف آيا صوفيا بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المبنى الأثري في إسطنبول سيفتتح كمسجد.

وجاء في بيان لليونسكو"من المؤسف أن القرار التركي لم يكن محل نقاش ولا حتى إخطار مسبق".

وأضافت "تدعو يونسكو السلطات التركية لفتح حوار دون تأخير لتجنب العودة للوراء فيما يتعلق بالقيمة العالمية لذلك الإرث الاستثنائي والذي سيخضع الحفاظ عليه لمراجعة من لجنة التراث العالمي في جلستها المقبلة".

الاتحاد الأوروبي

أبدى الاتحاد الأوروبي أسفه بشأن قرار المحكمة العليا ببطلان قرار تحويل هذا المبنى إلى متحف.

وقال جوزيف بوريل كبير مسؤولي السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن "حكم مجلس الدولة التركي بإبطال أحد القرارات التاريخية لتركيا الحديثة وقرار الرئيس أردوغان بوضع هذا الأثر تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية مؤسفان" .

واشنطن: خيبة أمل

وأبدت واشنطن "خيبة أملها" إزاء تحويل تركيا آيا صوفيا إلى مسجد.

وأعلنت محكمة تركية الجمعة أنها أبطلت مرسوما حكوميا يرجع لعام 1934 كان يقضي بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف، مما يمهد الطريق لإعادة المبنى إلى مسجد مرة أخرى على الرغم من تحذيرات دولية من الإقدام على مثل هذه الخطوة.

فرانس24/رويترز/ أ ف ب

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