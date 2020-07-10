أفغانستان تحصل على 200 مليون دولار من البنك الدولي لمواجهة تداعيات كورونا

وكيل كوسر ا ف ب/ارشيف

عربة اطفاء ترش مواد تعقيم في أحد شوارع كابول ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا، في 18 حزيران/يونيو 2020

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كابول (أ ف ب)

وافق البنك الدولي على منح 200 مليون دولار إلى أفغانستان لمساعدتها في التصدي للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في وقت تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الدولة التي تشهد نزاعا 34 ألف إصابة.

ومني الاقتصاد في الدولة التي تدمرها الحرب، بخسائر جراء أشهر من الإغلاق، فيما خسر آلاف الأشخاص وظائفهم في الأزمة الاقتصادية.

وشهدت أفغانستان ايضا أعمال عنف متزايدة في الأشهر القليلة الماضية حولت التركيز والموارد بعيدا عن تدابير مكافحة الفيروس.

وقال المسؤول في البنك الدولي عن أفغانستان هنري كيرالي في بيان الخميس إن "البرنامج سيوفر موارد مالية حيوية لإدارة تداعيات الجائحة في سياق التباطؤ السريع لنمو الاقتصاد وتراجع موارد الحكومة".

وأعلنت أفغانستان حتى الآن عن أكثر بقليل من 34 ألف إصابة بكوفيد-19، وقرابة ألف وفاة.

وقال المسؤول في وزارة الصحة عبد القادر لوكالة فرانس برس الجمعة إن "الحالات في المدن مستقرة، لكننا قلقون من احتمال انتقال العدوى إلى مناطق ريفية".

وقال عبد القادر إن أموال البنك الدولي ستستخدم لتخفيف الانعكاسات على قطاعات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والانشطة التجارية.

وصل الفيروس إلى افغانستان مع مهاجرين مصابين عادوا من إيران المجاورة، الدولة الأكثر تضررا بكورونا في المنطقة.

© 2020 AFP