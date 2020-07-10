بطولة فرنسا: رينس يتعاقد مع الكوسوفي بيريشا من لاتسيو

ساشا شورمان POOL/ا ف ب/ارشيف

أعار لاتسيو الكوسوفي بيريشا (يمين) الى دوسلدورف الالماني قبل انتقاله الى رينس الفرنسي

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رينس (فرنسا) (أ ف ب)

انتقل اللاعب الدولي الكوسوفي فالون بيريشا من لاتسيو الايطالي إلى نادي رينس لاربع سنوات، بحسب ما ذكر النادي الفرنسي في وقت متأخر يوم الخميس.

وانضم لاعب الوسط البالغ 27 عاما الى مواطنه في رينس أربير زينيلي.

ولد بيريشا في السويد ونشأ في النروج ثم حقق بداياته الفعلية مع ريد بول سالزبورغ النمسوي حيث احرز لقب الدوري خمس مرات والكأس اربع مرات بين 2012 و2018، مسجلا في 45 هدفا في 233 مباراة.

ويحاول بيريشا إعادة مسيرته الى السكة الصحيحة، لفشله في الوصول الى التشكيلة الاساسية لفريق العاصمة الايطالية الذي انضم الى صفوفه في صيف 2018 لخمس سنوات.

وما عزّز ابعاده عن تشكيلة المدرب سيموني إينزاغي تعرّضه لاصابات عديدة وخضوعه لجراحة بركبته في نيسان/ابريل 2019، وذلك قبل اعارته الى فورتونا دوسلدورف الالماني حيث لعب 13 مباراة بعد عودته الى الملاعب في شباط/فبراير 2020.

وعلى الصعيد الدولي، حمل بيريشا الوان النروج قبل ان يسمح له الاتحاد الدولي في 2016 بتغيير ولائه الرياضي واختيار كوسوفو بلد أجداده الذي تم الاعتراف به على الصعيد الكروي قبل ذلك باربعة اشهر.

وفي 5 ايلول/سبتمبر 2016 ضمن تصفيات كأس العالم ضد فنلندا، سجل من ركلة جزاء أول اهداف كوسوفو في مباراة رسمية.

وكان رينس، سادس الدوري الذي يأمل بالتأهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بحسب نتيجتي الكأس وكأس الرابطة، قد عزز صفوفه بضم المهاجم الاسكتلندي فرايزر هورنبي (20 عاما) من ايفرتون الانكليزي والمدافع البلجيكي تيبو دي سميت (22 عاما) من سان تروندن.

© 2020 AFP