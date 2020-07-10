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تركيا تستقبل 192 عسكريا ليبيا لتدريبهم في مجال مكافحة الإرهاب وبناء جيش محترف

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صورة ملتقطة من الفيديو. © فرانس24

في مناخ لا يوحي بأي انفراج في الأزمة الليبية، استقبلت تركيا 192عسكريا ليبيا لتلقي تدريبات مكثفة في مجال مكافحة الإرهاب، حسب ما أفادت وزارة الدفاع التركية التي أكدت أن الهدف هو بناء جيش ليبي محترف في إطارتفعيل اتفاقية التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وحكومة السراج. وتعتزم تركيا إجراء مناورات عسكرية ضخمة في ثلاث مناطق قبالة السواحل الليبية، ما ينذر بوقوف ليبيا على أبواب منعرج جديد في شكل وآليات وأطراف الحرب الدائرة على أرضيها.