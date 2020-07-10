دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان-أتلانتا في ربع النهائي وموقعة محتملة بين ريال مدريد ويوفنتوس

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أسفرت قرعة مباريات ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت الجمعة عبر الفيديو في مدينة نيون (سويسرا)، عن مواجهتين مؤكدتين في ربع النهائي، الأولى بين باريس سان جرمان وأتلانتا الإيطالي والثانية بين أتلتيكو مدريد وليبزيغ الألماني. وأسفرت أيضا عن مواجهة محتملة بين ريال مدريد (أو مانشستر سيتي) ويوفنتوس (أو أولمبيك ليون).

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أسفرت قرعة مباريات ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي جرت الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة بمدينة نيون (جنوب غرب سويسرا) عبر الفيديو، عن مواجهتين مؤكدتين في ربع النهائي، الأولى بين باريس سان جرمان وأتلانتا برغام الإيطالي والثانية بين أتلتيكو مدريد وليبزيغ الألماني.

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌



Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020

وأسفرت القرعة أيضا عن احتمال مبارزة ساخنة بين ريال مدريد ويوفنتوس من جهة، وبين بايرن ميونخ وبرشلونة من جهة ثانية. لكن قبا أن يفكر في يوفنتوس، سيكون ريال مدريد في موقع صعب عند استكمال دور الـ 16 في 7 و8 أغسطس/آب حيث يواجه مانشستر سيتي إيابا سعيا لقلب خسارته ذهابا 2-1.

وسيسعى يوفنتوس بدوره من التخلص من أولمبيك ليون إيابا بعد أن خسر في مباراة الذهاب 1-صفر.

وتبدو الأمور أسهل بالنسبة لبايرن ميونيخ، إذ إنه اكتسح تشلسي في لندن 3-صفر لينتظر مباراة الإياب بكل راحة، فيما برشلونة يكفيه التعادل سلبا على أرضه أمام نابولي بعد تعادله ذهابا بنتيجة 1-1.

🚨 Notre adversaire pour les quarts de finale de la @ChampionsLeague a été révélé 👀

Ce sera... l'@Atalanta_BC !#UCLdraw pic.twitter.com/mR4IJGuhPb — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 10, 2020

وأسفرت القرعة عن مواجهة محتملة بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف النهائي، فيما يبدو الطريق معبدا أمام باريس سان جرمان حتى النهائي.

وتجري المنافسة القارية، وهي المحرك الاقتصادي الرئيسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في شكل "بطولة مصغرة" بعاصمة البرتغال لشبونة من 12 إلى 23 أغسطس/آب بنظام خروج الخاسر بعد مباراة واحدة، على ملعب نادي بنفيكا "إستاديو دا لوش" وسبورتينغ "إستاديو جوزيه ألفالادي".

وسيجري الدور ربع النهائي بين 12 و15 أغسطس، نصف النهائي في 18 و19، والمباراة النهائية في 23 أغسطس/آب.

وتوقفت البطولة القارية فجأة في 11 مارس/آذار الماضي عندما قررت غالبية البلدان الأوروبية فرض حجر صحي لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد. وأقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استكمال بطولتيه الرئيستين، دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في منتصف شهر يونيو/حزيران على خلفية تراجع نسبة تفشي الفيروس.

🔴 2019/20 top scorer Robert Lewandowski on target again in last 16...#UCLdraw pic.twitter.com/QQVrECLJNt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020

وتم اختيار البرتغال لاستضافة السابقة نظرا لعدم تأثرها بشكل كبير بـ"كوفيد-19" مقارنة بغيرها من دول غرب أوروبا، إضافة إلى خروج أنديتها من المسابقة. لكن الوضع تغير في الأسابيع القليلة الماضية، ما دفع سلطات البلاد إلى تشديد إجراءات الإغلاق في لشبونة.

ومن جهة أخرى، ستقام الأدوار النهائية لبطولة "يوروبا ليغ" في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف (منطقة غرب ألمانيا) في الفترة من 10 إلى 21 أغسطس/آب. وتقام أدوار ربع النهائي (10-11 أغسطس) ونصف النهائي (16-17 أغسطس) في مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب.

🏟 مباراة إياب ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا ستقام على ملعب الاتحاد @ChampionsLeague

🆚 @ManCity#RMUCL | #هلا_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 10, 2020

أما المباراة النهائية فستجري في 21 أغسطس/آب في مدينة كولن (بنفس المنطقة الغربية).

جدول البطولة المصغرة:

الدور ربع النهائي (12 – 15 أغسطس/آب):

باريس سان جرمان – أتلانتا (ربع النهائي 3)

أتلتيكو مدريد – ليبزيغ (ربع النهائي 4)

الفائز من ريال مدريد – مانشستر سيتي / يوفنتوس – ليون (ربع النهائي 1)

الفائز من برشلونة – نابولي / بايرن ميونيخ – تشلسي (ربع النهائي 2)

الدور نصف النهائي (18 – 19 أغسطس/آب):

الفائز من ربع النهائي 1 – الفائز من ربع النهائي 2

الفائز من ربع النهائي 3 – الفائز من ربع النهائي 4

النهائي: 23 أغسطس/آب

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