دوري أبطال أوروبا: سحب قرعة البطولة المصغرة في نيون وتحديد مصيرها بلشبونة في أغسطس؟

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تستضيف مدينة نيون السويسرية الجمعة قرعة ما تبقى من مباريات مسابقة دوري أوروبا لكرة القدم، من ربع النهائي إلى النهائي، والتي من المقرر أن تقام من 12 إلى 23 أغسطس/آب في العاصمة البرتغالية لشبونة على شكل بطولة مصغرة بنظام خروج الخاسر بعد مباراة واحدة، ومن دون جمهور. لكن مصير نسخة 2020 من المسابقة الأوروبية العريقة مجهول بسبب فيروس كورونا المستجد.

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تعود مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى الأنظار الجمعة من مدينة نيون السويسرية حيث تجري عملية القرعة لما ستكون لأول مرة في تاريخ المنافسات الأوروبية الحديث "بطولة مصغرة" من المقرر أن تحتضنها عاصمة البرتغال لشبونة من 12 إلى 23 أغسطس/آب بنظام خروج الخاسر بعد مباراة واحدة.

وستجري المواجهات على ملعب نادي بنفيكا "إستاديو دا لوش" وسبورتينغ "إستاديو جوزيه ألفالادي": الدور ربع النهائي بين 12 و15 أغسطس، نصف النهائي في 18 و19، والمباراة النهائية في 23 أغسطس/آب. وقبلها، يستكمل دور الـ16 في 7 و8 أغسطس/آب.

البطولة القارية، وهي المحرك الاقتصادي الرئيسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، توقفت في 11 مارس/آذار الماضي عندما قررت بلدان القارة العجوز واحدة تلو الأخرى فرض حجر صحي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، ما تسبب في توقف النشاط الرياضي كغيره من النشاطات (الاقتصادية والثقافية...).

باريس سان جرمان وأتلتيكو بانتظار بايرن ويوفنتوس وريال مدريد؟

وانتزع يومها فريقان تأشيرة المرور إلى دور الثمانية (ربع النهائي)، وهما باريس سان جرمان وأتلتيكو مدريد بعدما تغلب الأول إيابا على ضيفه بوروسيا دورتموند 2-صفر خلف أبواب موصدة والثاني على مضيفه ليفربول حامل اللقب 3-2 أمام أنظار 50 ألف مشجع (وقال علماء بريطانيون لاحقا إن هذه المواجهة كانت عاملا حاسما في تفشي الوباء في بريطانيا).

🏆 The draws for the 2019/20 @ChampionsLeague quarter-finals, semi-finals and final will take place at UEFA headquarters in Nyon, Switzerland this Friday.



👇 Looking for more information? — UEFA (@UEFA) July 7, 2020

كما ضمن أنديا أتالانتا برغام ولايبزيغ مكانهما في ربع النهائي، لتبقى أربع مباريات في إياب ثمن النهائي: يوفنتوس-ليون (صفر-1 ذهابا)، برشلونة-نابولي (1-1)، مانشستر سيتي-ريال مدريد (2-1)، وبايرن ميونيخ-تشلسي (3-صفر).

وكانت المباراة النهائية مقررة في ملعب أتاتورك في إسطنبول في 30 أيار/مايو الماضي. لكن "ويفا" أكد أن المدينة التركية ستستضيف نهائي المسابقة لموسم 2020-2021، على أن تستضيف مدينة سان بطرسبورغ نهائي 2022 بعدما كان من المقرر أن تستضيف نهائي الموسم المقبل.

مسابقة عريقة أمام مدرجات خاوية

وحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في منتصف شهر يونيو/حزيران قرار استكمال بطولتيه الرئيستين، دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". كما أنه حسم خلال اجتماع له الخميس إجرائها من دون جمهور.

وتم اختيار البرتغال لاستضافة المسابقة نظرا لعدم تأثرها بشكل كبير بـ"كوفيد-19" مقارنة بغيرها من دول غرب أوروبا، إضافة إلى خروج أنديتها من المسابقة. لكن الوضع تغير في الأسابيع القليلة الماضية، ما دفع سلطات البلاد إلى تشديد إجراءات الإغلاق في لشبونة.

ومن جهة أخرى، من المقرر أن تقام الأدوار النهائية لبطولة "يوروبا ليغ" في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف (أي بمنطقة غرب ألمانيا) في الفترة من 10 إلى 21 أغسطس/آب. وتقام أدوار ربع النهائي (10-11 أغسطس) ونصف النهائي (16-17 أغسطس) في مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب. وتقام المباراة النهائية في 21 منه في كولن.

وتقام مباريات إياب الدور ثمن النهائي في 5 و6 أغسطس/آب. أما مواجهتا روما-إشبيلية وإنتر-خيتافي واللتان لم تلعبا ذهابا بسبب فيروس "كوفيد-19"، فستحسمان بمباراة واحدة على أرض محايدة في ألمانيا أيضا.

مع أ ف ب

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