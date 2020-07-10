دوري الابطال: مانشستر سيتي يكتشف مصيره الاوروبي الاثنين (كاس)

اولي سكارف مصدر/ا ف ب/ارشيف

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بهدف الاسباني دافيد سيلفا في مرمى نيوكاسل في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 8 تموز/يوليو 2020

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الجمعة أنها ستصدر الاثنين قرارها بشأن الاستئناف الذي تقدم به نادي مانشستر سيتي الانكليزي، لنقض عقوبة منعه من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لموسمين لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وعاقب "ويفا" بطل انكلترا في الموسمين الماضيين من المشاركة في مسابقاته القارية في الموسمين المقبلين، إضافة الى تغريمه مبلغ 30 مليون يورو (34 مليون دولار)، لاتهامه بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي التي يفرضها "ويفا" من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.

دحض سيتي الذي خسر لقبه هذا الموسم في الـ"برميرليغ" لصالح ليفربول، بشكل جازم هذه الاتهامات وعُقدت جلسة استماع حول القضية لمدة ثلاثة أيام عبر تقنية الفيديو الشهر الماضي.

وجاء في بيان لـ "كاس" "ستعلن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) القرار المتخذ بشأن إجراءات التحكيم بين نادي مانشستر سيتي والاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) يوم الاثنين 13 تموز/يوليو 2020" عند الساعة 10:30 في التوقيت المحلي (8:30 توقيت غرينيتش).

ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري متقدما بفارق 11 نقطة عن غريمه وجاره يونايتد صاحب المركز الخامس، وهو بحاجة لفوز واحد من مباراياته الاربع الاخيرة لضمان تأهله الى المسابقة القارية الاهم الموسم المقبل.

ولكن في حال الإبقاء على الايقاف او تقليصه لموسم واحد، سيتأهل صاحب المركز الخامس تلقائيا الى دوري الابطال الموسم المقبل.

وأبدى المدرب الاسباني للفريق جوسيب غوارديولا الاحد ثقته بتجنب فريقه العقوبة "نحن مستعدون. لدي ثقة كبيرة بأنه سيسمح لنا بالمشاركة في دوري الأبطال، لأننا نريد ان نكون على أرض الملعب خلال هذين العامين".

وتابع "في 13 تموز/يوليو سنعرف القرار، وآمل في ان يكون لصالح النادي، لكل العاملين فيه، اللاعبين، الجهاز الفني... لمحاولة الاستمرار في النمو كنادٍ في الأعوام المقبلة".

ومهما كان القرار، فإنه لن يمنع سيتي الباحث عن لقبه الاول في التاريخ في دوري الابطال من مواصلة مشواره في الموسم الحالي من المسابقة، وهو فاز 2-1 خارج الديار على ريال مدريد الاسباني "ملك" البطولة المتوج بلقبها 13 مرة في ذهاب الدور ثمن النهائي، وسيخوض لقاء الاياب على ارضه في "ملعب الاتحاد" في السابع من آب/أغسطس المقبل حيث يبدو مرشحا للعبور الى الدور ربع النهائي.

وتستكمل البطولة في العاصمة البرتغالية لشبونة على شكل بطولة مصغرة، وفي حال تخطيه عقبة النادي الملكي، سيلتقي سيتي مع يوفنتوس او ليون في ربع النهائي، علما ان الاخير تفوق على بطل ايطاليا في المواسم الثمانية الماضية بهدف نظيف في فرنسا في لقاء الذهاب.

© 2020 AFP