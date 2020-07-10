ريبورتاج - فرنسا: عودة الجالية المغاربية إلى بلدانها للعطلة أو رؤية الأهل... "الرحلة المعقدة" في زمن وباء كورونا
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بسبب وباء فيروس كورونا، لن يتمكن مئات آلاف المقيمين من الجاليات المغاربية في فرنسا من زيارة عائلاتهم. فالجزائر قررت مواصلة إغلاق حدودها لأجل غير مسمى، في حين ستفتح المغرب حدودها للعالقين والمغتربين اعتبارا من 15 يوليو/تموز. وينتظر التونسيون لساعات طويلة أمام مقر الخطوط التونسية على أمل شراء تذاكرالسفر. وأمام ارتفاع إقبال المسافرين قررت الخطوط التونسية إعادة النظر في برمجة رحلاتها الجوية. بالمقابل بوسع سكان بعض دول المغرب العربي زيارة عائلاتهم المقيمة في فرنسا وذلك منذ مطلع شهر يوليو/تموز دون الخضوع لحجر صحي. تقرير: محمد فرحات وإليونور فانيل.
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