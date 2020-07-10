صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهم الخريفية عبر الفيديو

بريندان سميالوفسكي ا ف ب/ارشيف

رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مقر البنك الدولي في واشنطن في 10 شباط/فبراير 2020

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واشنطن (أ ف ب)

يعقد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه السنة اجتماعاتهما الخريفية عبر دائرة الفيديو بشكل أساسي، على غرار اجتماعاتهما الربيعية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المؤسستان الماليتان في بيان مشترك مقتضب أنه "فيما نواصل مراقبة وضع (وباء) كوفيد-19 في العالم وعلى ضوء المشكلات الصحية الناجمة عن الجائحة، أوصت إدارتا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بأن تجري الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام 2020 المقرر عقدها خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر ضمن صيغة افتراضية بشكل أساسي هذه السنة".

إلا أن إدارتي المؤسستين الماليتين أشارتا إلى أنهما ستبديان "مرونة حول صيغة هذه الاجتماعات على ضوء منحى تطور الوضع".

وتابع البيان "هدفنا هو خدمة أعضائنا بشكل فعال مع الحفاظ على صحة وسلامة المشاركين في الاجتماعات السنوية والموظفين وكذلك السكان المحليين في منطقة واشنطن".

وعقدت المؤسستان اجتماعاتهما الربيعية في نيسان/أبريل عبر الفيديو في وقت كانت الولايات المتحدة تسجل طفرة في الإصابات بالوباء بعد تفشيه في الصين وأوروبا، وكان الحجر المنزلي مفروضا على قسم كبير من الأميركيين.

ويشارك عشرات الآلاف من جميع أنحاء العالم عادة في هذه الاجتماعات، ما يساهم في ضخ أموال طائلة في الاقتصاد المحلي.

© 2020 AFP