فرنسا: الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء فيروس كورونا تتخطى 30 ألفا

أصبحت فرنسا الجمعة سادس دولة في العالم تتخطى فيها الوفيات بسبب فيروس كورونا حاجز30 ألف شخص. ولأول مرة منذ بدء انتشار الوباء في فرنسا، يقل عدد الخاضعين للعلاج في وحدات العناية الفائقة بسبب الفيروس عن 500.

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تخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا الجمعة في فرنسا حاجز 30 ألف شخص، لتصبح سادس دولة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية في بيان ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بواقع 25 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 30004.

وعدد الوفيات المسجل الجمعة مرتفع مقارنة بمتوسط بلغ 15 وفاة يوميا على مدى الأيام السبعة الماضية. وكان المتوسط في يونيو/حزيران هو 34 وفاة يوميا وفي مايو/أيار 143 وفي أبريل/نيسان 695 وفاة يوميا.

وواصل عدد من يعالجون في المستشفيات من كوفيد-19 التراجع الذي يشهده منذ أسابيع بخروج 115 ليصل العدد إلى 7062 مريضا. وأضافت الوزارة أن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات العناية الفائقة بسبب المرض انخفض إلى 496 في أول مرة يقل فيها عن 500 منذ منتصف مارس/آذار.

فرانس24/ رويترز

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