ماكرون وتبون يبحثان هاتفيا الوضع في "ليبيا والساحل" و"العمل على تصالح ذاكرتي" بلديهما

تواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون هاتفيا، وفق ما أعلنته الرئاسة الجزائرية، التي أوضحت في بيان أن الرئيسين بحثا "الوضع السائد في المنطقة، ولا سيما في ليبيا والساحل"، و"ضرورة العمل على تصالح ذاكرتي شعبي البلدين". وتعد هذه المحادثات هي الثالثة بين الرجلين في أقل من ستة أسابيع، وتندرج في سياق تقارب تتوضح معالمه يوما بعد يوم.

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أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون الخميس محادثات هاتفية، وفق ما أعلنته الرئاسة الجزائرية.

وقالت الرئاسة في بيان إنه خلال المحادثة الهاتفية بحث الرئيسان في "الوضع السائد في المنطقة، ولا سيما في ليبيا والساحل". وأضاف البيان أن الرئيسين "اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين كفاعلين أساسيين في المنطقة وإطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى ترقية الحلول السياسية للأزمات السائدة هناك".

كما استعرض الرئيسان، بحسب البيان، "جملة من المسائل المدرجة في الأجندة الثنائية، ولا سيما تلك المتعلّقة بالذاكرة، وعلى وجه الخصوص استعادة رفات 24 شهيدا من المقاومة الشعبية في 3 تموز/يوليو الجاري، وتلك التي ستسترجع لاحقا، وضرورة العمل على تصالح ذاكرتي شعبي البلدين".

محادثة ثالثة في أقل من ستة أسابيع

وتعد هذه المحادثات هي الثالثة بين الرجلين في أقل من ستة أسابيع، وتندرج في إطار تقارب ترتسم معالمه أكثر فأكثر بين البلدين.

وكانت الجزائر قد وارت الأحد في عيد استقلالها رفات 24 مقاوما الثرى ضد الاستعمار الفرنسي استعادتها من باريس، وذلك غداة إعلان تبون أنه لا يزال ينتظر اعتذارا من القوة الاستعمارية السابقة.

والسبت أعلن تبون أنه يريد "اعتذارا" من فرنسا عن ماضيها الاستعماري في بلاده، معتبرا أن ماكرون رجل "نزيه" قادر على مواصلة نهج التهدئة بين البلدين.

وقال تبون في حوار مع قناة فرانس24 ردا على سؤال بشأن مسألة اعتذار فرنسا عن حقبة الاستعمار، إن باريس قدمت "نصف اعتذار"، آملا في أن "تُواصِل على نفس المنهج وتُقدّم كامل اعتذارها".

ولا تزال قضية الذاكرة في صميم العلاقات المتقلبة بين الجزائر وفرنسا. وقد تبنى النواب الجزائريون أخيرا قانونا "تاريخيا" تم بمقتضاه اعتماد 8 أيار/مايو يوما للذاكرة، تخليدا لذكرى مجازر 1945 التي ارتكبتها القوات الفرنسية في مدينتي سطيف وقسنطينة (شرق).

فرانس24/ أ ف ب

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