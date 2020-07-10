ماكرون يطلب من نتانياهو "التخلي عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية"

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو "التخلي عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية"، لافتا إلى أن قرارا من هذا النوع "سيكون مخالفا للقانون الدولي"، وهذا وفق ما جاء في بيان لقصر الإليزيه الجمعة. وكانت باريس قد حذرت إسرائيل في أواخر حزيران/يونيو من أن هذا الإجراء "سيؤثر" على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

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قال بيان لقصر الإليزيه الجمعة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتانياهو في اتصال هاتفي التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية، محذرا من أن ذلك سيضر بالسلام.

وذكّر ماكرون رئيس الحكومة الإسرائيلية "بالتزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط، وطلب منه التخلي عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية"، كما شدد ماكرون على أن "مثل هذا الإجراء سيكون مخالفا للقانون الدولي، وسيقوض إمكان تحقيق حل على أساس دولتين من شأنه إحلال سلام دائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين".

وفي المكالمة الهاتفية نفسها، أكد إيمانويل ماكرون "التزام فرنسا الثابت تجاه أمن إسرائيل وتصميمها على العمل من أجل تخفيف التوترات في الشرق الأوسط. كما أعرب عن تمسكه بعلاقات الصداقة والثقة التي تربط فرنسا وإسرائيل"، وفق الإليزيه.

ويمكن لحكومة الائتلاف الإسرائيلية أن تقرر تطبيق الخطة الأمريكية للشرق الأوسط، التي تنص على ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967، بما فيها مستوطنات يهودية غير شرعية في نظر القانون الدولي، وذلك وفقا للاتفاق المبرم بين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس.

وكانت باريس قد حذرت إسرائيل في أواخر حزيران/يونيو من أن هذا الإجراء "سيؤثر" على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وشددت على أن باريس "ما زالت" مصممة على الاعتراف "عندما يحين الوقت" بدولة فلسطينية.

وحضت فرنسا وألمانيا ومصر والأردن الثلاثاء إسرائيل على التخلي عن المشروع من خلال وزراء خارجيتها. كما أن بريطانيا عارضت بدورها مشروع ضم الأراضي.

فرانس24/ أ ف ب

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