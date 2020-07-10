منظمة الصحة: لا يزال بالإمكان السيطرة على فيروس كورونا وعلى دول العالم التضامن للقضاء على الوباء

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على الرغم من أن الوضع الصحي يزداد سوءا في أماكن كثيرة من العالم بسبب فيروس كورونا، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال بالإمكان السيطرة على الوباء. ودعا مدير المنظمة إلى الوحدة والتضامن العالمي للتغلب على الجائحة. وتم تسجيل نحو 12,3 مليون إصابة في 196 دولة ومنطقة حتى الآن، ووفاة نحو 555 ألف مصاب في العالم.

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أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن الوضع بسبب فيروس كورونا يزداد سوءا في أنحاء العالم، محذرة من التراخي في الإجراءات. وأكدت أنه لا يزال بالإمكان السيطرة على تفشي الفيروس، على الرغم من ازدياد أعداد الإصابات بأكثر من الضعف في الأسابيع الماضية.

واعتبر رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن تجارب إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والهند في مكافحة الوباء تثبت أنه مهما كان انتشاره حادا فإنه يظل قابلا لإعادته تحت السيطرة.

وكشف غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن "الإصابات في الأسابيع الستة الأخيرة ازدادت أكثر من الضعف".

وتابع أنه مع ذلك "هناك أمثلة عديدة من أنحاء العالم أظهرت أنه حتى لو كان تفشي الفيروس حادا جدا، لا يزال من الممكن السيطرة عليه مجددا".

وأضاف "بعض هذه الأمثلة هي إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وحتى دارافي، وهي منطقة كثيفة السكان في مدينة مومباي"، مشيرا إلى أن "التركيز القوي على إشراك المجتمع وأساسيات إجراء الفحوص وتتبّع الاصابات وعزلها وعلاج جميع المرضى أمر أساسي من أجل كسر سلاسل العدوى وكبح الفيروس".

وأدى انتشار وباء كوفيد-19 إلى وفاة نحو 555 ألف مصاب في العالم منذ ظهور المرض في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل نحو 12,3 مليون إصابة في 196 دولة ومنطقة حتى الآن.

وصرح تيدروس "في كل مناحي الحياة كنا جميعا تحت الاختبار إلى أقصى الحدود"، مؤكدا أن "المكافحة الشرسة مقرونة بالوحدة الوطنية والتضامن العالمي يمكن أن تقلب انتشار الوباء رأسا على عقب".

فرانس24/ أ ف ب

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