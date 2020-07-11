آيا صوفيا من كاتدرائية إلى مسجد... التحولات التاريخية لأثر إنساني عظيم

متحف آيا صوفيا في إسطنبول. © أ ف ب/ أرشيف

آيا صوفيا التي يعني اسمها باليونانية "الحكمة المقدسة" أثر ديني مهم لدى المسلمين والمسيحيين على السواء. تقع على مدخل مضيق البوسفور من الجانب الأوروبي لمدينة إسطنبول التركية التي كانت عاصمة لاثنتين من أهم الامبراطوريات في التاريخ، الإمبراطورية البيزنطية المسيحية ثم الإمبراطورية العثمانية المسلمة. شهدت آيا صوفيا تحولات تاريخية كبيرة تزامنت مع التحولات السياسية والدينية في تركيا. فمن كاتدرائية عظيمة للروم الأرثوذكس في قسطنطينية القرن السادس الميلادي إلى مسجد للمسلمين في آستانة أو إسطنبول آل عثمان في القرن الخامس عشر للميلاد. وها هي تعود مسجدا مرة أخرى بعد أن كانت متحفا لأكثر من ثمانية عقود.