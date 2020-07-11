القضاء الأمريكي يلزم إيران بدفع تعويضات قدرها 879 مليون دولار لضحايا تفجير 1996 بالخبر السعودية

© وزارة الدفاع الأمريكية/أ ف ب/أرشيف

قضت محكمة أمريكية الجمعة بإلزام الحكومة الإيرانية بدفع مبلغ 879 مليون دولار تعويضا لضحايا الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة الخُبَر السعودية عام 1996. وأدى الهجوم إلى مقتل 19 عنصرا من القوات الجوية الأمريكية فيما حملت واشنطن إيران مسؤولية الهجوم بمساعدتها جماعة "حزب الله" الشيعية السعودية على تنفيذ الهجوم. وتواصل إيران نفي تورطها في الحادث وترفض دفع أية تعويضات.

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أصدرت الجمعة القاضية الأمريكية بيريل هويل، رئيسة هيئة القضاة في محكمة منطقة واشنطن الفيدرالية، قرارا يُلزم إيران بدفع 879 مليون دولار تعويضا للضحايا الذين سقطوا في تفجير استهدف في 1996 القوات الأمريكية في مدينة الخُبَر السعودية. وكان الهجوم قد أدّى إلى سقوط 19 قتيلا بين أفراد القوات الجوية الأمريكية، محمّلة طهران مسؤولية هذا التفجير. ورحّبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحكم على ايران التي تنفي توّرطها في التفجير وترفض دفع أيّ تعويضات.

ووجّهت أصابع الاتّهام في التفجير إلى حزب الله السعودي، وهو جماعة من الأقلية الشيعية في المملكة. ونفّذ الهجوم بواسطة شاحنة محمّلة بالمتفجرات تمّ تفجيرها قرب مجمّع أبراج الخُبَر المؤلّفة من ثمانية طوابق حيث كانت تقيم قوات سعودية وغربية.

وأشارت القاضية بيريل هويل إلى أدلّة سابقة في قرارها الذي اعتبرت فيه أنّ إيران "ساعدت حزب الله في تنفيذ هجوم عنيف ومروّع أدّى إلى مقتل 19 شخصا وجرح المئات".

وفي الحكم الصادر في 2 يوليو/تموز والذي تمّ الإعلان عنه هذا الأسبوع، أمرت القاضية بدفع تعويضات إلى 14 من الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجوم إضافة إلى 21 من أفراد أسرهم.

وفي شرحها لتضمين المبالغ تعويضات عقابية، قالت هويل إنّ المدّعين "عانوا من إصابات جسدية وصدمات نفسية"، وأنّ هناك "حاجة لردع الهجمات الإرهابية في المستقبل".

وقال غلين تايلر كريستي أحد المدّعين الرئيسيين الذي كان يقوم بتنظيف مطبخ مجاور وقت الهجوم، إنّه لا يزال يعاني من مشاكل جسدية ونفسية بينها صداع مزمن واكتئاب، وفق الحكم.

24 years ago, Iran-sponsored terrorists killed 19 Americans at the Khobar Towers and injured hundreds more. A U.S. court has once again found Iran liable to pay damages to victims and their families. Justice is overdue for the many victims of Iranian-supported terror. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) July 9, 2020

ورحّبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في تغريدة على تويتر بالحكم، معتبرة أنّه حقّق العدالة "للعديد من ضحايا الإرهاب الذي تدعمه إيران".

وكانت هويل قد أمرت إيران عام 2018 بدفع 104,7 مليون دولار في قضية مماثلة متعلقة بتفجير أبراج الخبر.

وفي الحكم السابق رفضت القاضية تضمينه الجزء العقابي في التعويضات عن الأضرار، قائلة إن التعديلات في قوانين الولايات المتحدة منعت فرض مثل هذه العقوبات على الحوادث التي وقعت قبل عام 2008.

لكن في مايو/أيار، سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بفرض تعويضات عقابية عن هجمات وقعت قبل 2008 في قرار يتعلق بالسودان وصدر عنها بالإجماع.

وأمر قرار منفصل في 2013 إيران بدفع 591 مليون دولار لعائلة أحد الطيارين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في تفجيرات الخبر.

فرانس24/ أ ف ب

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