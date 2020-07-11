بطولة إنكلترا: زياش يلتحق بتشلسي

ايمانويل دونان ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

التحق المغربي حكيم زياش بفريقه الجديد تشلسي الإنكليزي لكرة القدم، بحسب ما أعلن الأخير السبت، وبدأ التمارين معه بعد انتقاله الى صفوف من أياكس أمستردام الهولندي.

ولن يكون في مقدور لاعب الجناح الدولي البالغ من العمر 27 عاما، ان يخوض مع فريقه الجديد ما تبقّى من موسم 2019-2020، لكون اسمه مدرج خلاله على كشوف فريقه السابق.

وامتد هذا الموسم أطول من المعتاد بعد تعليق المنافسات لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفاد تشلسي في بيان "بعد وصوله الى لندن مساء الجمعة، بدأ حكيم زياش بالتمرن في كوبهام (مقر التدريب التابع للنادي) للمرة الأولى اليوم".

ونشر الفريق صورا لزياش وهو يؤدي بعض التمارين الفردية، ويتحدث الى الاستشاري في النادي، حارس مرماه السابق التشيكي بتر تشيك.

ونقل الموقع الالكتروني لتشلسي عن مدربه فرانك لامبارد قوله سابقا ان زياش سينخرط بشكل تدريجي في التمارين الجماعية خلال الأسابيع المقبلة، تحضيرا لموسم 2020-2021.

وأعلن تشلسي وأياكس في شباط/فبراير الماضي، انتقال زياش من الثاني الى الأول في صفقة بقيمة 40 مليون يورو، تدخل حيز التنفيذ من الموسم المقبل.

ووقع الدولي المغربي عقدا يمتد حتى حزيران/يونيو 2022، منهيا بذلك مسيرة امتدت نحو أربعة أعوام مع نادي العاصمة الهولندية.

وسجل زياش الذي يشتهر بالركلات الثابتة وتمريرات المسافات الطويلة الدقيقة، 49 هدفا في 160 مباراة رسمية مع أياكس، علما أنه بدأ مسيرته مع هيرينفين الهولندي (2012-2014)، وانضم الى نادي العاصمة في 2016 آتيا من تفنتي.

© 2020 AFP