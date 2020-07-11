بطولة اسبانيا: برشلونة يواصل الضغط على ريال مدريد

سيزار مانسو ا ف ب

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مدريد (أ ف ب)

واصل برشلونة ضغطه على ريال مدريد وقلص الفارق عنه موقتا الى نقطة واحدة بفوزه الصعب على مضيفه بلدالوليد 1-صفر في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة اسبانيا لكرة القدم السبت.

ورفع برشلونة رصيده الى 79 نقطة مقابل 80 لريال مدريد الذي يلتقي غرناطة الاثنين ضمن هذه المرحلة.

ومرة جديدة لم يكن اداء برشلونة مقنعا وبدا نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي متعبا، علما بانه لم يسجل سوى هدف واحد في سبع مباريات منذ استئناف الدوري منتصف حزيران/يونيو الماضي وجاء من ركلة جزاء في مرمى اتلتيكو مدريد رافعا رصيده الى 700 هدف في مسيرته.

وكانت المفاجأة في صفوف برشلونة عدم اشراك مدرب الفريق كيكي سيتيين مهاجم الاوروغواي لويس سواريز اساسيا، في حين غاب الشاب المتألق انسو فاتي لايقافه بعد طرده في المباراة الاخيرة ضد اسبانيول منتصف الاسبوع.

ولم يقدم برشلونة افضل عروضه خارج ارضه هذا الموسم بدليل تعرضه لخمس هزائم، لكن عرضه الاخير ضد فياريال في عقر دار الاخير حيث خرج بفوز عريض 4-1 اعاد العروض الهجومية التي طالما امتع الجماهير بها.

وبعد فترة جس نبض بين الفريقين، تبادل الظهير الايمن البرتغالي نلسون سيميدو الكرة مع ميسي على الجبهة اليمنى، قبل ان يمرّر الاخير كرة عرضية داخل المنطقة سددها لاعب الوسط فيدال عكسية زاحفة مفتتحا التسجيل (15).

وهي التمريرة العشرون الحاسمة لميسي في الدوري هذا الموسم، فبات اول لاعب يصل الى هذا الرقم في موسم واحد منذ زميله السابق تشافي مدرب السد القطري حاليا موسم 2008-2009.

واضاع غريزمان فرصة سهلة عندما وصلته الكرة داخل المنطقة والمرمى مشرع امامه لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث (19).

وفي مطلع الشوط الثاني حل سواريز مكان الفرنسي انطوان غريزمان.

وانقذ الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن مرماه من هدف اكيد عندما تصدى ببراعة لكرة رأسية للتركي الدولي انس اونال (52). وتدخل الحارس مرة جديدة في سيناريو مماثل للاعبه ذاته (66).

© 2020 AFP