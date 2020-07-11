جائزة ستيريا الكبرى: إلغاء الجولة الثالثة من التجارب الحرة بسبب الأمطار

جو كلامار POOL/ا ف ب

عناصر من فوج الاطفاء يزيلون المياه عن سطح أحد مباني حلبة ريد بول رينغ في النمسا، في 11 تموز/يوليو 2020.

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سبيلبرغ (النمسا) (أ ف ب)

أعلن منظمو جائزة ستيريا الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد المقامة على حلبة ريد بول رينغ في النمسا، إلغاء الجولة الثالثة من التجارب الحرة المقررة السبت بسبب الأمطار الغزيرة.

وكانت هذه الجولة مقررة قرابة ظهر اليوم بالتوقيت المحلي. وأعلن المنظمون بداية تأجيلها الى أجل غير مسمى، قبل ان يتم إلغاؤها بالكامل.

ولم يحدد المنظمون بعد مصير جولات التجارب الرسمية المقررة في وقت لاحق اليوم، والتي يتم على أساسها تحديد ترتيب خط الانطلاق للسباق المقرر غدا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية تواصل التساقط الكثيف للأمطار حتى وقت متأخر اليوم، ما قد يضع مصير تلك التجارب (ثلاث جولات) في مهب الريح.

وأشار الموقع الالكتروني لبطولة العالم الى ان المنظمين وضعوا خططا بديلة في حال عدم التمكن من إقامة التجارب الرسمية اليوم.

وقال مدير السباق ميكايل ماسي "إذا أردنا تبسيط الأمور، ثمة العديد من الخيارات. في حال حصل السيناريو الأسوأ (عدم إقامة التجارب الرسمية)، سبق ان نظرنا الى الخيارات، ومن الممكن ان تقام التجارب صباح الأحد".

وأشار الى انه اذا حال المطر أيضا دون إقامة التجارب الرسمية صباح الأحد، أي قبل ساعات من موعد السباق، "سنضطر للعودة الى (نتائج الجولة الثانية من) التجارب الحرة" التي أقيمت الجمعة.

وتصدر المكسيكي سيرخيو بيريز (رايسينغ بوينت) الجولة الأولى من التجارب الحرة، أمام الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) والفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) الذي فاز في المرحلة الأولى من البطولة على الحلبة ذاتها الأسبوع الماضي.

أما الجولة الثانية من التجارب، فتصدرها فيرشتابن أمام بوتاس وبيريز.

وأشار الموقع الى انه في حال اعتماد نتائج الجولة الثانية من التجارب الحرة، سيكون فيرشتابن أول المنطلقين أمام بوتاس وبيريز، على ان يكتفي بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بالانطلاق من المركز السادس، وهو الذي حل فيه الجمعة في الجولة الثانية.

وبدأت الأمطار الغزيرة بالتساقط في وقت سابق السبت، وتسببت بإنهاء مبكر لسباق الفئة الثالثة "فورمولا 3".

© 2020 AFP