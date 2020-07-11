صربيا: تواصل المظاهرات لليوم الرابع احتجاجا على طريقة معالجة الحكومة لأزمة فيروس كورونا

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع عدد من المدن الصربية الجمعة ولليوم الرابع على التوالي في مظاهرات احتجاجا على الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع أزمة فيروس كورونا الصحية. واتجه المتظاهرون إلى مبنى البرلمان في العاصمة بلغراد حيث رشقوا رجال الشرطة بالحجارة وأطلقوا أسهما نارية أثناء ترديدهم لشعارات قومية. وينتقد المحتجون الرئيس ألكسندر فوتشيتش الذي يعتبرون أنه سهّل انتشار الوباء مجددا بتخفيفه إجراءات الحجر الصحي لإجراء انتخابات عامة في 21 يونيو/حزيران المنصرم.

إعلان اقرأ المزيد

شهد عدد من المدن الصربية الجمعة مظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على طريقة معالجة الحكومة لأزمة كورونا. وذكر صحافيون أن بعض المتظاهرين رشقوا رجال الشرطة بالحجارة أمام مبنى البرلمان في بلغراد، بينما أطلق آخرون أسهما نارية ورددوا شعارات قومية.

وجاءت هذه الاحتجاجات بينما أعلنت هذه الدولة الواقعة في البلقان عن عدد قياسي من الوفيات بوباء كوفيد-19. وقالت رئيسة الوزراء الصربية أنا بيرنابيتش الجمعة إن 18 شخصا توفوا وسجلت 386 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، في ما وصفته بـ"ارتفاع كبير".

وأدانت رئيسة الوزراء المحتجين الذين وصفتهم بأنهم "غير مسؤولين"، وذلك غداة مظاهرات في العاصمة في اليومين الماضيين، شهدت أعمال عنف. وقالت "إذا نظرنا إلى المظاهرات فلن نجد سلوكا ينم عن لا مسؤولية أكثر منها حاليا". وأضافت "سنرى النتيجة خلال ثلاثة أو أربعة أيام"، داعية إلى "احترام الإجراءات" المفروضة لمنع انتشار الفيروس.

وينتقد المحتجون الرئيس ألكسندر فوتشيتش الذي يعتبرون أنه سهّل انتشار الوباء مجددا بتخفيفه إجراءات الحجر الأولى لإجراء انتخابات في 21 يونيو/حزيران فاز فيها الحزب التقدمي الصربي الذي يقوده بأغلبية واسعة.

ونظمت المظاهرة الأولى بعد إعلان الرئيس الصربي فرض منع التجول من جديد في نهاية الأسبوع للحد من موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا بعدما تدفق المصابون على مستشفيات بلغراد. وتراجع فوتشيتش عن خطته لكن الاحتجاجات تواصلت وتحولت إلى حملة ضد إدارته للأزمة الصحية.

وتراجعت الحكومة الخميس عن فرض منع التجول وأعلنت فرض قيود على التجمعات العامة التي بات يفترض ألا يتجاوز عدد المشاركين فيها العشرة أشخاص.

وسجلت الموجة الجديدة من الإصابات بعد السماح بإقامة عدد من المباريات الرياضية بحد أدنى من التباعد الاجتماعي. وحتى اليوم، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في صربيا 18 ألفا وعدد الوفيات 370. وفي كرواتيا والبوسنة المجاورتين، سجل عدد قياسي من الإصابات خلال 24 ساعة بلغ 116 و316 على التوالي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك