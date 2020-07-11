وفاة الإنكليزي جاك تشارلتون الفائز بمونديال 1966

بول إيليس ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

توفي اللاعب السابق جاك تشارلتون المتوج مع منتخب إنكلترا بلقب كأس العالم لكرة القدم 1966، عن عمر 85 عاما، بحسب ما أعلنت عائلته وناديه السابق ليدز يونايتد السبت.

وأمضى تشارلتون، وهو الشقيق الأكبر لـ"السير" بوبي الذي كان أيضا ضمن تشكيلة 1966 ونجما سابقا لمانشستر يونايتد، أكثر من عقدين من الزمن كلاعب في صفوف ليدز، خلال حقبة مهمة من تاريخ النادي، شملت التتوج بلقب بطولة إنكلترا عام 1969 ولقب مسابقة كأس الاتحاد عام 1972.

وتولى تشارلتون أيضا تدريب المنتخب الإيرلندي، وقاده الى الدور ربع النهائي لمونديال 1990، بعد عامين من قيادته لبلوغ نهائيات كأس أوروبا 1988 للمرة الأولى في تاريخه. كما شغل منصب المدير الفني لعدد من الأندية الإنكليزية، مثل شيفيلد ونسداي وميدلزبره ونيوكاسل يونايتد.

وأوضحت العائلة في بيان إن "جاك توفي بسلام الجمعة 10 تموز/يوليو عن عمر 85 عاما"، مشيرة الى انه كان في منزله محاطا بأفراد عائلته.

وتابعت "بقدر ما كان صديقا لكثيرين، كان زوجا محبوبا، والدا، جدّا وأبا لجدّ (...) لا يمكننا ان نعرب عن مدى فخرنا بالحياة الاستثنائية التي عرفها والفرح الذي وفّره للعديد من الأشخاص في قارات مختلفة ومن مختلف مناحي الحياة".

ووجه ليدز في بيان تحية الى "بيغ جاك" ("جاك الكبير")، وهو لقب اكتسبه المدافع السابق في صفوف النادي لطول قامته (1,87 م).

وأعرب عن "الحزن العميق لوفاة أسطورة النادي جاك تشارلتون ليل أمس عن عمر 85 عاما بعد مرض طويل".

وأشارت تقارير صحافية الى انه تم العام الماضي تشخيص إصابة الدولي السابق بسرطان الغدد اللمفاوية، كما كان يعاني من مشاكل ذهنية.

وخاض تشارلتون كامل مسيرته مع ليدز ودافع عن ألوانه في 773 مباراة (رقم قياسي) سجل خلالها 96 هدفا، بحسب بيان النادي الذي رأى انه كان "أحد أفضل من شغل مركز قطب الدفاع".

وانضم تشارلتون الى ليدز في العام 1950 وهو في الخامسة عشرة من العمر، وخاض مباراته الأولى معه في نيسان/أبريل 1953، واعتزل اللعب في ختام موسم 1972-1973، بحسب النادي.

واكتسب تشارلتون شعبية واسعة في إيرلندا، حيث منح في العام 1996 المواطنة الفخرية تقديرا لما قدمه لكرة القدم المحلية مع المنتخب.

© 2020 AFP