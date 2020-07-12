ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر... ما الأسباب؟

مريض يتلقى العلاج في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الأحد عن تسجيل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة ثمانية أشخاص في الساعات الـ24 الماضية ما يلقي بظلال من القلق على تفاقم الأوضاع في البلاد. وأرجعت السيدة حدة حزام رئيس تحرير صحيفة الفجر الجزائرية هذا التدهور إلى غياب الوضوح في رؤية السلطات في معالجة الأوضاع والتي تتراوح بين الفتح والإغلاق، كما قالت إن هناك حالة من التراخي في صفوف المواطنين الجزائريين الذين يستمرون في إقامة الولائم والأعراس دون الانتباه إلى خطورة الأوضاع.