بطولة إسبانيا: زيدان يقود ريال دون ضغوط في سباق الأمتار الأخيرة

خافيير سوريانو ا ف ب/ا ف ب

الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يعطي التعليمات للاعبيه خلال المباراة ضد خيتافي في الدوري الفرنسي في الثاني من تموز/يوليو 2020.

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الأحد ان فريقه ريال مدريد يخوض من دون ضغوط سباق الأمتار الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم واقترابه من اللقب الـ34 في تاريخه.

ويتصدر النادي الملكي ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن غريمه وبطل الموسمين الماضيين برشلونة. وتتبقى لنادي العاصمة ثلاث مباريات، مقابل مباراتين للنادي الكاتالوني.

ويحتاج ريال الى فوزين من المباريات المتبقية، وأولها الإثنين ضد مضيفه غرناطة في المرحلة السادسة والثلاثين، لحسم الدوري بصرف النظر عن نتائج برشلونة، وإحراز لقب الليغا للمرة الأولى منذ 2017، وتعزيز رقمه القياسي في البطولة.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية مباراة غرناطة "لسنا تحت الضغط (...) الضغط أمر طبيعي، وأيضا إلزامي. لكنني لا أعتقد ان ثمة ضغط خاض" بشأن هذه الفترة من الموسم.

وتابع "هذا الأسبوع الأخير (يختتم الموسم في إسبانيا في 19 تموز/يوليو)، وتتبقى لنا ثلاث مباريات لخوضها، وكل طاقتنا يجب ان تكون منصبة الآن على مباراة الغد".

وأضاف "الآن لا نجري أي حساب. لا نفكر سوى بخوض المباريات، نحن نركز فقط على مباراة الغد".

وحقق النادي الملكي نتائج مثالية منذ استئناف منافسات الدوري في حزيران/يونيو الماضي بعد تعليقها لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد. وحقق ريال ثمانية انتصارات في ثماني مباريات خاضها منذ العودة، في سلسلة إيجابية أتاحت له انتزاع الصدارة من برشلونة الذي أهدر النقاط بثلاثة تعادلات من أصل مبارياته التسع في الفترة ذاتها.

وحقق النادي الكاتالوني ستة انتصارات، آخرها السبت على مضيفه بلد الوليد بهدف نظيف.

© 2020 AFP