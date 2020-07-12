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تقرير مرتقب من قبل الاتحاد الأفريقي بشأن مفاوضات مصر وإثيوبيا والسودان حول ملف سد النهضة

صورة لمراسل فرانس24 في القاهرة تامر عز الدين © فرانس24

من المتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي الاثنين الموافق الـ13 من يوليو/ تموز تقريرا نهائيا حول نتيجة مفاوضات سد النهضة بين ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان والتي مضى على انطلاقها عشرة أيام. وحسب مراقبين، لم تشهد القضايا محل الخلاف أية انفراجة. وكانت مصر قد أعلنت الجمعة أنها طرحت أفكارا جديدة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة، ولكنها في الوقت نفسه رفضت طلبا إثيوبيا بتأجيل بعض القضايا الفنية لما بعد توقيع الاتفاق، وفقا لما أفاد به مراسل فرانس24 في القاهرة تامر عز الدين. ومن المتوقع أن تصدر الأحد وزارة الري المصرية بيانها اليومي لتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف.