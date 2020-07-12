فيديو

تونس: احتقان المشهد السياسي في البلاد ودعوات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي

تظاهرة لمناصري "الحزب الدستوري الحر" في تونس للمطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي في 3 حزيران/يونيو 2020. © أ ف ب

أحداث متسارعة تدفع المشهد السياسي في تونس إلى الاحتقان، فحركة النهضة تعقد مجلس شوراها الأحد لحسم موقفها من حكومة إلياس الفخفاخ فإما سحب الثقة وإما سحب وزرائها. كما أصبح مستقبل رئيس البرلمان على المحك فبعض الكتل البرلمانية انطلقت في مشاورات بدعم من "الدستوري الحر" المعتصم تحت قبة البرلمان لسحب الثقة من الغنوشي. وأكد حسونة الناصفي رئيسة "كتلة الإصلاح" أن الساعات القادمة ستحمل منعرجا خطرا، فيما اعتبر محسن مرزوق رئيس حركة "مشروع تونس" ترؤس الغنوشي للبرلمان مردا للفوضى على المشهدين السياسي والبرلماني.