رئيس بلغاريا يندد بطابع حكومة بلاده "المافيوي" ويطالب باستقالتها إثر مداهمات قضائية لمقر الرئاسة

© أ ف ب

متظاهرون ضد الحكومة في العاصمة البلغارية صوفيا في 11 تموز/يوليو 2020.

ندد رئيس بلغاريا رومين راديف القريب من الاشتراكيين السبت بحكومة بلاده واصفا سلوكها "بالمافيوي" ومطالبا باستقالتها بعد عمليات دهم قضائية غير مسبوقة أمرت بها النيابة العامة لمقر الرئاسة الخميس الماضي. ويتعاظم حجم التوتر داخل أروقة السلطة التنفيذية بين رئيس البلاد ورئيس الوزراء بويكو بوريسوف المتهم بقربه من الأثرياء والذي رفض المطالبات باستقالة حكومته.

إعلان اقرأ المزيد

دعا الرئيس البلغاري رومين راديف السبت في خطاب متلفز إلى استقالة حكومة بلاده منددا بما وصفه "طابعها المافيوي"، لكن رئيس الوزراء بويْكو بوريسوف رفض طلبه. وكانت النيابة العامة قد أمرت بعمليات دهم غير مسبوقة في مقر الرئاسة الخميس الماضي ما أدى إلى تفاقم التوتر على مستوى السلطة التنفيذية البلغارية واتهام الرئيس راديف للنيابة بأنها أداة يستخدمها رئيس الحكومة بوريسوف.

ودفعت هذه المداهمات آلاف المتظاهرين للخروج إلى شوارع صوفيا، منتقدين القضاء بسبب مهاجمته أوساط رئيس البلاد بدلا من سلطة الأثرياء.

وقال الرئيس راديف القريب من الاشتراكيين، في خطاب متلفز وجّهه إلى الأمّة، إنّ "الطابع المافيوي للحكومة (يقودها المحافظ بويْكو بوريسوف) دفع بلغاريين من كل الأعمار ومن مختلف الميول السياسية إلى المطالبة باحترام القانون".

وأضاف الرئيس الذي ينتقد بشدة رئيس الوزراء ويتهمه بأنه قريب من بعض الأثرياء أن "الحلّ الوحيد هو استقالة الحكومة والمدّعي العام" بسبب ممارستهما "الابتزاز" وانتهاكهما "قرينة البراءة". وأشار راديف إلى أنّ هناك "إجماعا وطنيّا تشكّل ضدّ المافيا". وأضاف أن "أوروبا ليس لها الحقّ في تجاهل بلغاريا والاتحاد الأوروبي يحتاج إلى بلغاريا ديمقراطيّة".

واعتُقِل مستشاران للرئيس الخميس في منزليهما وتمّ تفتيش مكتبيهما في مقرّ الرئاسة. وأحدهما متّهم "باستغلال النفوذ" لأنه عمل وسيطا بين الرئيس ورجل أعمال مثير للجدل، والآخر لأنه استولى على وثائق من أجهزة المخابرات. وفسرت المعرضة عمليات الدهم هذه على أنها إعلان حرب ضد الرئيس.

مظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء

ونزل آلاف المتظاهرين السبت لليوم الثالث على التوالي إلى شوارع العاصمة صوفيا حيث أغلقوا محورين رئيسين للطرق. وردد المتظاهرون هتافات من بينها "مافيا" و"قتلة" و"استقالة"، متوجهين بذلك إلى الحكومة. كما احتجوا على عنف الشرطة بعد إصابة شابين بجروح خطرة قبل يوم وما زالا في المستشفى.

من جهته، قال مسؤول في الشرطة إن "مخربين دفعت لهم مبالغ كبيرة من الأموال يريدون زعزعة الحكومة" وتسببوا بجرح أربعة شرطيين الجمعة. وأصيب شرطي بجروح بألعاب نارية السبت.

ورفض رئيس الوزراء الذي تنتهي ولايته في مارس/آذار الاستقالة. وقال بوريسوف "سنبقى في السلطة لأن الأضرار ستكون أكبر بكثير إذا وصلوا إلى السلطة"، محذرا من "هدر دماء".

وأضاف "أمامنا أشهر رهيبة بسبب فيروس كورونا والتراجع المتوقع في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة عشرة في المئة والعائدات ستنخفض"، مؤكدا ضرورة التوصل إلى توافق لمواجهة هذه التحديات.

وجرت مظاهرات السبت في ثلاث مناطق في البلاد أيضا. وعلى البحر الأسود، اجتاح مئات الأشخاص شاطئا محظورا للجمهور ومخصصا لمسؤول سياسي يدعم بوريسوف لإدانة الفساد وبناء منشآت على الساحل.

وتواجه بلغاريا التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2007 انتقادات باستمرار بسبب إخفاقها في مكافحة الفساد، ما يجعلها في آخر لائحة دول التكتل في هذا المجال.

فرانس 24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك