فرنسا: إقامة مباريات ودية وعودة جزئية للجماهير إلى ملاعب الساحرة المستديرة

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الفرنسي كيليان مبابي عند وصوله إلى مقر تدريبات باريس سان جرمان في 2 يوليو/تموز 2020.

في إطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية، ستستأنف الجماهير الفرنسية الرجوع إلى ملاعب كرة القدم اعتبارا من عطلة نهاية الأسبوع الحالي. وسيقام عدد من المباريات الودية ستشكل اختبارا لعودة الجماهير إلى ملاعب بعد توقف دام أشهرا جراء تفشي مرض كوفيد-19 نتج عنه إلغاء مسابقات الدوري المحلي في شهر أبريل/نيسان الماضي وتتويج نادي باريس سان جرمان باللقب. وتم تحديد عدد المشجعين الذين ستستقبلهم الملاعب بخمسة آلاف شخص على أقصى تقدير ووفق بروتكول صحي صارم.

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تعود في عطلة نهاية الأسبوع الحالي الجماهير الفرنسية إلى الملاعب للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في آذار/مارس الفائت. وتوقفت منافسات كرة القدم في فرنسا في أوائل مارس/آذار الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19"، قبل أن تقرر رابطة الدوري في أبريل/نيسان إلغاء الموسم وتتويج باريس سان جرمان باللقب.

واستأنفت البطولات الأربع الأخرى من أصل الخمس الكبار (إنكلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا) منافساتها خلف أبواب موصدة بغياب الجماهير، فيما ستفتح الأندية الفرنسية أبوابها في نهاية الأسبوع الحالي جزئيا أمام المشجعين خلال مباريات ودية، على ألا يتعدى عدد الجماهير الخمسة آلاف شخص ووفق بروتوكول صحي صارم.

ويستضيف فريقان من الدرجة الثانية في شمال غرب البلاد مباراتين على ملعبيهما، عندما يستقبل شامبلي فريق بولون سور مير من الدرجة الثالثة وكاين لباريس إف سي في مواجهتين من المتوقع أن يحضرهما بضع مئات الجماهير كحد أقصى.

وسيكون الاختبار الأكبر الأحد حين يستضيف لوهافر من الدرجة الثانية باريس سان جرمان بطل فرنسا في مباراة ستشكل استعدادا له للمباراتين النهائيتين لمسابقتي كأس فرنسا وكأس الرابطة والدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبما أن العدد الأقصى المحدد بخمسة آلاف شخص يشمل اللاعبين والمدربين والمسؤولين والصحافيين ورجال الأمن والعاملين، تم بيع ما بين 4 آلاف و4500 بطاقة وقد بيعت في غضون دقائق معدودة، وفق ما ذكر لوهافر.

وسيقترب الحضور في ملعب "أوسيان" الذي يتسع لقرابة 25 ألف مشجع من العدد الذي تواجد في آخر مباراة خاضها لوهافر على أرضه في مارس/آذار عندما حضر 5948 مشجعا لقاءه مع أوكسير ضمن منافسات الدرجة الثانية.

وقد تشهد المباراة أعلى نسبة حضور جماهيري بين البلاد الأوروبية الخمس الكبرى في كرة القدم منذ مارس/آذار الفائت.

وفي الدول الأوروبية الأخرى...

وتأمل رابطة الدوري الإسباني التي تنهي موسم الليغا في 19 يوليو/تموز الحالي أن تفتتح الموسم المقبل بحضور جماهيري بنسبة 30 في المئة من سعة الملاعب.

أما في ألمانيا التي وصل موسمها الكروي إلى نهاية بتتويج بارين ميونيخ بطلا للعام الثامن تواليا، تدرس السلطات سيناريو مشابها فيما قد تقوم نظيراتها في إنكلترا باختبار ذلك في أحداث خلال الصيف.

وفي إيطاليا، لا تخطط الحكومة لاتخاذ أي قرار قبل "منتصف يوليو/تموز".

سيتحتم على الجماهير ارتداء الكمامات الواقية عندما يتنقلون في أرجاء الملعب واحترام مبادئ التباعد الاجتماعي إلا في حال حضورهم مع مجموعة من الأصدقاء أو أفراد العائلة.

وستشكل تلك المباريات اختبارا للمباراة النهائية لكل من كأس فرنسا وكأس الرابطة اللتين ستقامان نهاية الشهر الحالي.

إذ يلتقي "بي إس جي" مع سانت إتيان في نهائي الكأس في 24 يوليو/تموز ومع ليون في نهائي كأس الرابطة في 31 منه حيث ستقام المبارتان بحضور 5 آلاف متفرج على ملعب "ستاد دو فرانس" الذي يتسع لـ81 ألف شخص.

فرانس24/ أ ف ب

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